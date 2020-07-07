Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Куда недорого поехать в Украине: идея от известного украинского телеведущего

Сегодня, 11:52

Украинский телеведущий рассказал, как за небольшие деньги устроить незабываемый уик-энд

В Украине много уникальных туристических мест, куда можно поехать на уик-энд. Это замки, храмы, каньоны, озера, и множество других красивых объектов и зон для отдыха. Не зря 2020 стал годом открытия маленьких городов.

Плюсы таких путешествий в том, что они бюджетные, и принесут приятные впечатления и новые знания. Ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора предложил идею недорогой поездки на выходные на своей странице в Facebook.

Максим Сикора о Суботове
Максим Сикора о Суботове
Фото: facebook.com

Любое путешествие, даже однодневное, дарит массу впечатлений. Особенно, когда вы едете по историческим местам. Максим Сикора вместе с семьей отправился по достопримечательным местам так называемой "Золотой подковы Черкащины".

"Мы давно хотели проехаться "Золотой подковой Черкащины". Это доступно, и не заберет много времени. Дорога – живописная и совершенно нормальная, большая часть пути – вообще новый асфальт!",- поделился впечатлениями ведущий.

Суботов – маршрут "Золотая подкова Черкащины"
Суботов – маршрут "Золотая подкова Черкащины"
Фото: instagram.com/subotiv_subotiv/

Главные расходы такой поездки – это топливо. Стоимость экскурсий более чем бюджетная. За день ведущий с семьей посмотрели Канев: заехали на Чернечую Гору, где похоронен Кобзарь. Дальше отправились в Чигирин – столицу Гетманщины. Там восстановлено Резиденцию Богдана Хмельницкого. Конечная точка маршрута – село Суботов.

"Именно здесь находится церковь 1653 года строительства, где и похоронили Гетьмана. Построили ее на его деньги. Красивое место. Именно эта церковь изображена на 5 гривнах. То есть ехать за 250 км из Киева стоит хотя бы за фоткой с купюрой на фоне церкви", - рассказывает ведущий.

Также он говорит, что туристам не стоит колебаться ехать или нет. На обратном пути Максим предлагает посетить новый пляж "Живчик" в Черкассах. А также заночевать в Каневе, если вы устали в пути. Прямо на берегу Каневского водохранилища есть несколько симпатичных отелей.

Тогда на следующий день можно заглянуть в село Балыко-Щучинка – там находится монументальный комплекс Букринский плацдарм. И посетить Ржищев, где заказать часовую экскурсия по Днепру к церкви, что стоит на воде в селе Гусинцы. Стоимость лодки – 400 грн.

Ранее мы рассказывали про 7 уникальных замков Украины, обязательных к посещению.

Также вас может заинтересовать отдых в Кирилловке: почему курорт так популярен среди молодежи.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 небанальных карьеров в Украине Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года
туризм Черкасская область путешествия по Украине
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Хозяйка самых красивых ягодиц в одном белье засветила Месси
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Вчера, 22:05Fun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

Вчера, 19:16Стиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

Вчера, 16:25Events

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

Вчера, 12:04Events

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

Вчера, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Вчера, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

Новости партнеров

Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Как обнаружить рак вовремя: названы первые тревожные признаки
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Доктор Комаровский назвал простой способ легче переносить жару
Доктор Комаровский назвал простой способ легче переносить жару
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
"Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех"
"Нет больше никакого Ефремова. Предал я всех"
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Ани Лорак прокомментировала роман с Егором Глебом
Эксперты назвали простой способ защиты от онкологии
Эксперты назвали простой способ защиты от онкологии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять