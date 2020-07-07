Куда недорого поехать в Украине: идея от известного украинского телеведущего

Украинский телеведущий рассказал, как за небольшие деньги устроить незабываемый уик-энд

В Украине много уникальных туристических мест, куда можно поехать на уик-энд. Это замки, храмы, каньоны, озера, и множество других красивых объектов и зон для отдыха. Не зря 2020 стал годом открытия маленьких городов.

Плюсы таких путешествий в том, что они бюджетные, и принесут приятные впечатления и новые знания. Ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора предложил идею недорогой поездки на выходные на своей странице в Facebook.

Максим Сикора о Суботове Фото: facebook.com

Любое путешествие, даже однодневное, дарит массу впечатлений. Особенно, когда вы едете по историческим местам. Максим Сикора вместе с семьей отправился по достопримечательным местам так называемой "Золотой подковы Черкащины".

"Мы давно хотели проехаться "Золотой подковой Черкащины". Это доступно, и не заберет много времени. Дорога – живописная и совершенно нормальная, большая часть пути – вообще новый асфальт!",- поделился впечатлениями ведущий.

Суботов – маршрут "Золотая подкова Черкащины" Фото: instagram.com/subotiv_subotiv/

Главные расходы такой поездки – это топливо. Стоимость экскурсий более чем бюджетная. За день ведущий с семьей посмотрели Канев: заехали на Чернечую Гору, где похоронен Кобзарь. Дальше отправились в Чигирин – столицу Гетманщины. Там восстановлено Резиденцию Богдана Хмельницкого. Конечная точка маршрута – село Суботов.

"Именно здесь находится церковь 1653 года строительства, где и похоронили Гетьмана. Построили ее на его деньги. Красивое место. Именно эта церковь изображена на 5 гривнах. То есть ехать за 250 км из Киева стоит хотя бы за фоткой с купюрой на фоне церкви", - рассказывает ведущий.

Также он говорит, что туристам не стоит колебаться ехать или нет. На обратном пути Максим предлагает посетить новый пляж "Живчик" в Черкассах. А также заночевать в Каневе, если вы устали в пути. Прямо на берегу Каневского водохранилища есть несколько симпатичных отелей.

Тогда на следующий день можно заглянуть в село Балыко-Щучинка – там находится монументальный комплекс Букринский плацдарм. И посетить Ржищев, где заказать часовую экскурсия по Днепру к церкви, что стоит на воде в селе Гусинцы. Стоимость лодки – 400 грн.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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