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Куда поехать отдыхать в Турции 2019: популярные туры

Газета The Telegraph опубликовала список лучших турецких направлений 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:31
Патара в Турции
Патара в Турции
Фото: Depositphotos

Рейтинг самых лучших направлений для туристов в Турции, основанный на мнении путешественников из различных стран, составила авторитетная британская газета The Telegraph. 

Первую позицию среди лучших турецких направлений 2019 года занял Патара – древний ликийский город, который находится рядом с поселком Гилимеш, в 70 км от Фетхие. К слову, здесь находится самый протяженный пляж Турции. На втором месте списка – Бодрум. Олюдениз, Калкан – на третьей и четвертой позиции соответственно, на пятой – Анталия, где отдых совсем скоро может стать дороже

Смотрите видео: где дешево отдохнуть летом-2019

Кроме этого, в ТОП-10 самых интересных направлений для путешественников в Турции вошли Сиде, Алания, Чешме и Дальян. Последнее место в рейтинге занимает Чиралы – курортный поселок и пляж в районе Кемер турецкой провинции Анталья. 

Ранее "Сегодня" сообщали, что Анталья бьет рекорды по количеству туристов: гостиницы переполнены, на пляжах негде яблоку упасть. Также мы рассказывали, во сколько обойдется украинцам отпуск у моря за границей.

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Источник: Сегодня
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