Анталья бьет рекорды по количеству туристов: гостиницы переполнены, на пляжах негде "яблоку упасть"

С начала 2019 года Анталья приняла 6 914 909 иностранных туристов

Анталия. Фото: А. Мещерский/"Сегодня"..

Туристическая столица Турции Анталья с начала 2019 года приняла 6 914 909 иностранных туристов. Об этом передает местное агентство Анадолу.

Вначале рекордным считалось 8 июня, когда в Анталью за день прибыло 85205 иностранных туристов. Этот рекорд был побит 29 июня, когда в провинцию за сутки въехало 90989 туристов.

Как сообщает агентство, пляжи анталийского побережья переполнены, в гостиницах также аншлаг туристов.

Однако, стоит отметить, что в период с мая по июнь включительно в регионе, за который отвечает консульство Украины в Анталии, зафиксировано 13 случаев смертей граждан Украины.

Большинство проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, которые приезжают на отдых, – это несоблюдение обычных, общих правил поведения. Прежде всего, то, что злоупотребление алкоголем и вообще его употребление с купанием в море – несовместимые вещи.

Как известно, турецкая Анталия – одно из основных направлений летнего отдыха туристов из Украины. Пока точных данных относительно количества украинцев, посетивших Турцию в качестве туристов в этом году, нет. Они будут обнародованы позже. За четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Несколько лет подряд количество туристов из Украины в Турции растет. В прошлом году это число составило 1,35 млн человек.

Ранее сообщалось, что украинцы побили рекорд по поездкам в Турцию.

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