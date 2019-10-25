Куда поехать в ноябре 2019 года: необычные курорты для отдыха

Марокко, Испания, Китай, ОАЭ и Куба приятно вас удивят

Куба – одно из лучших мест для отдыха осенью Фото: Depositphotos

Осень – это отличное время для выгодных путешествий за границу. Если вы запланировали отпуск на ноябрь, остается решить, куда лучше поехать отдыхать. Вот несколько очень интересных направлений.

Все тайны незабываемых и дешевых путешествий – смотрите видео:

Марокко

Марокко Фото: Depositphotos

Это теплая страна с поистине неповторимым арабским колоритом. В ноябре там устанавливается вполне комфортная летняя погода. Особым очарованием обладают рынки Марракеша, которые стоит посетить каждому туристу, а также при желании можно организовать для себя экскурсию в Сахару. В том числе и для того, чтобы посмотреть древний Фес.

Испания

Испания Фото: Depositphotos

Осенью на этом европейском курорте не так уж и жарко, но, если вы запланируете поехать отдыхать в начале второго осеннего месяца, еще вполне можно насладиться теплым воздухом (около 25 градусов выше нуля) и водой. В частности, 27 и 28 октября в рамках архитектурного фестиваля организуются бесплатные визиты в любые музеи.

Китай

Китай Фото: Depositphotos

Этот туристический вариант подойдет тем, кому для качественного отдыха необходима насыщенная культурная программа. И в этом отношении с самобытностью Китая мало что может конкурировать. Выбрав Поднебесную объектом своего исследования, вы сможете полноценно окунуться в необыкновенный мир Востока, посетить храмы, музеи и даже монастыри, увидеть Великую китайскую стену и Запретный город.

ОАЭ

ОАЭ Фото: Depositphotos

Сочетание древней арабской культуры и высоких технологий. Если вы давно мечтали полюбоваться рукотворными чудесами света, то середина-конец осени – самое время для посещения этой страны. Летом там слишком уж жарко, а вот осенью температура воздуха понижается до 28-30 градусов выше нуля, а воды – до 24-х.

Куба

Куба Фото: Depositphotos

Островок состоявшегося "коммунизма" может понравиться тем туристам, которым не хочется расставаться с летней погодой. В этом отношении кубинские курорты – идеальный вариант. Температура воздуха здесь – 30 градусов выше нуля. При этом, осенью уже нет частых дождей, поэтому Куба встретит вас ярким солнцем. На острове есть великолепная инфраструктура для пляжного отдыха.

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