Куда поехать в сентябре за границу: европейские туры

"Сегодня" сделали подборку направлений для отдыха в сентябре 2019 года

Прага – одно из лучших мест для отдыха осенью Фото: Depositphotos

Прага – Зальцбург – Мюнхен – Брюссель – Лондон – именно этот маршрут "Сегодня" рекомендуют вам для незабываемого осеннего отдыха в Европе. Вышеупомянутые города соединяют в себе историю и современность, классику и модернизм, традиции и инновации. Даже не сомневайтесь – вас ждет масса приятных впечатлений и неожиданных открытий!

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Прага, Чехия

Здесь все пропитано духом старины и величия: черепичные крыши, булыжником мостовые, газовые фонари, уютные ресторанчики и кафе, тесные улочки.

Прага, Чехия Фото: Depositphotos

Вам обязательно нужно посмотреть Пражский град (Pražský hrad), собор святого Вита (Katedrála sv. Víta), базилику святого Иржи (Bazilika sv. Jiří), Карлов мост (Karlův most) и Староместскую площадь (Staroměstské náměstí). К слову, Прага – очень зеленый город, едва ли не половину всей его территории занимают парки и сады.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это душа Австрии. Именно здесь, в "доме Хагенауера" на улице Гетрайдегассе, 9, родился и вырос один из самых известных композиторов в мире – Вольфганг Амадей Моцарт.

Зальцбург, Австрия Фото: Depositphotos

В городе стоит посетить дворец Мирабель, резиденцию архиепископов, кафедральный собор, крепость Хоэнзальцбург, Зальцбургскую галерею и Музей современного искусства.

Начните обзорную экскурсию с самой туристической улицы Зальцбурга – Гетрайдегассе. Она представляет собой небольшой переулок в самом сердце Старого города. Фишка Гетрайдегассе – оригинальные вывески магазинов, кафе, отелей. Не забудьте попробовать знаменитые конфеты Mozartkugel.

Мюнхен, Германия

Столица Баварии город Мюнхен – это современный мегаполис с богатым историческим прошлым и бесчисленным множеством культурных ценностей. Кроме Октоберфеста Мюнхен известен как родина концерна BMW.

Мюнхен, Германия Фото: Depositphotos

Вам стоит посетить площадь Мариенплатц, неоготическое здание Новой городской ратуши, здание церкви святого Петра, Музей игрушек (Elisabethstrasse, 5). Любители автомобилей могут пойти в музей BMW (Am Olympiapark, 2). Входной билет стоит 10 евро.

Брюссель, Бельгия

Брюссель – это столица Бельгии и Евросоюза. Здесь проживают представители 180 национальностей, говорящие на 108 языках. Правда интересно?

Брюссель, Бельгия Фото: Depositphotos

Советуем вам заглянуть в Музей ествественных наук (Rue de Vautier, 29), Музей Африки (Leuvensesteenweg, 12), Музей музыкальных инструментов (Rue Montagne de la Cour, 2), Музей армии и военной истории (Parc du Cinquantenaire, 3). А чтобы узнать, где вершатся судьбы Евросоюза, обязательно зайдите в Парламентариум (Esplanade Solidarnosc).

Лондон, Великобритания

Лондон – политический, экономический и культурный центр Великобритании, а также один из самых дорогих и красивых городов во всем мире.

Лондон, Великобритания Фото: Depositphotos

Мало кто уезжает из Лондона без фотографии на фоне знаменитого Биг-Бена. Лучшие места для селфи: с противоположного берега Темзы, с Вестминстерского причала или с площади Парламента у памятника Уинстону Черчиллю.

Куда пойти в Лондоне? Посетите вечерние богослужения под аккомпанемент хора в Вестминстерском аббатстве и осмотреть его изнутри, а затем отправляйтесь на колесо обозрения – London Eye. Также вам стоит прогуляться на катере по Темзе. Если останется время – отправитесь за сувенирами, антиквариатом и винтажными вещицами на самый посещаемый в Лондоне рынок Portobello в районе Ноттинг Хилл.

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