Лоукостер Ryanair анонсировал 40 маршрутов из Украины

Рост количества полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова

Ryanair объявил о новых рейсах в Украину Фото: Pixabay

В ноябре 2019 года ирландский лоукостер Ryanair увеличит количество маршрутов и рейсов в Украину более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Avianews.

Если в ноябре 2018 году маршрутная сеть лоукоста насчитывала 17 направлений из Киева и Львова, то в ноябре 2019 года она будет включать в себя 40 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. В то же время количество рейсов из Украины увеличится с 52 до 113 на неделю. В указанные данные включены два направления 100% дочки Ryanair – Laudamotion.

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Рост количества полетов из регионов произойдет за счет запуска рейсов из Одессы и Харькова, откуда Ryanair не летал в прошлом году. Из Одессы в ноябре 2019 года лоукост будет совершать 13 рейсов в неделю по шести направлениям, из Харькова – шесть рейсов в неделю по трем маршрутам.

Наиболее значительное увеличение количества рейсов и направлений коснется аэропорта Борисполь. Так, в ноябре 2019 года маршрутная сеть будет включать в себя 26 направлений, по которым будут происходить 80 рейсов в неделю.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Также напомним, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов. К переименованию украинских городов латиницей также присоединились еще три аэропорта.

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