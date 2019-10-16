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Лучшие способы сэкономить в путешествии: результаты опроса

Несколько советов, которые помогут сделать поездку бюджетнее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Во время путешествия можно неплохо сэкономить
Во время путешествия можно неплохо сэкономить
Фото: Depositphotos

Эксперты ресурса OneTwoTrip опросили онлайн 1271 туристов со всего мира и выяснили самые эффективные лайфхаки, как сделать путешествие дешевле. Так, одним из лучших способов экономить на путешествиях оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям.

Смотрите видео: путешественник рассказал, как сэкономить за границей

Кроме этого, путешественники советуют покупать авиабилеты во вторник, поскольку в среду авиакомпании и агентства корректируют цены с учетом изменения курса валют, и, если он растет, билеты автоматически дорожают. Также рекомендуют бронировать отели с бесплатной отменой и следить за ценой: как только она снижается, можно перебронировать дешевле.

Еще один популярный способ экономии – оплату отеля сразу после бронирования, а не при заселении – назвали 65 процентов опрошенных. По их словам, так цены будут ниже и, более того, можно выиграть за счет колебаний курса валюты.

Напомним, недавно мы писали, как отдохнуть в Риме, потратив всего 100 евро.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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