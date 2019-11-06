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Меняйте билеты! Известная авиакомпания сделала заявление для пассажиров

Сотрудники популярного перевозчика объявили 48-часовую забастовку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:11
Бортпроводники Lufthansa анонсировали двухдневную забастовку
Бортпроводники Lufthansa анонсировали двухдневную забастовку
Фото: Pixabay

Немецкий профсоюз UFO запланировал 48-часовую забастовку бортпроводников авиакомпании Lufthansa, которая ранее извинялась за снятый в Киеве ролик к ЧМ-2018. Протест запланирован на 7-8 ноября. В пятницу, 8 ноября, также ожидается демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне. Причина забастовки – отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками, сообщает DW.

Смотрите видео: Lufthansa отменил более 800 рейсов в 2018 году

Перевозчик уже предупредил своих пассажиров об изменениях в расписании рейсов. "Сейчас мы работаем над специальным планом полета на четверг и пятницу, который будет опубликован в среду. Извините за возможные неудобства", – сообщили в компании.

Представители Lufthansa заявили, что ведут переговоры с активистами, чтобы урегулировать возникший спор до начала забастовки. Тем не менее, компания уже предложила пассажирам бесплатно обменять билеты. Клиенты могут выбрать другой рейс с отправлением в течение следующих 10 дней. К тому же, перевозчик позволяет изменить город вылета. Для внутренних перелетов компания предложила заменить рейс поездкой на поезде Deutsche Bahn.

К слову, в последний раз профсоюз UFO проводила акцию протеста в 2015-м.

Напомним, европейский авиаперевозчик отменил 800 рейсов из-за протестов.

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