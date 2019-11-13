Мистическая Трансильвания: репортаж из заброшенных церквей на родине графа Дракулы

Здания вокруг древних храмов выглядят жутко: там полно пыли, но есть мебель и личные вещи людей

Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan Заброшенные церкви и дома в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan 1/14

37-летний румынский фотограф Кристиан Липован показал загадочные фотографии заброшенных домов и церквей в горах Апусени, которые являются частью горной системы Карпат, и расположены на западе Румынии – в историко-культурной области Трансильвания.

Смотрите видео: все тайны Кирилловской церкви в Киеве

"Есть одна фотография, от которой у меня мурашки по коже, – рассказывает фотограф в интервью для Mail Online Travel. – Этот снимок сделан в одной из церквей, где в паутине и пыли я заметил старые религиозные книги, которые десятилетиями лежали на алтаре".

Это любимый снимок Кристиана из серии фото, которые он сделал в горах Апусени Фото: instagram.com/cristianlipovan

На фото Липована можно детально рассмотреть интерьер старых румынских церквей. Стены украшены рваными религиозными картинами, на потолках – ржавые люстры. Дома вокруг церквей выглядят так же жутко: там полно пыли, но есть мебель и личные вещи людей. Складывается впечатление, будто местные жители внезапно отсюда убежали.

Интерьеры в церквях пугают Фото: instagram.com/cristianlipovan

37-летний Кристиан живет в городе Клуж-Напока, неофициальной столице румынского региона Трансильвания. "Мне удалось исследовать три церкви, – продолжает мужчина. – Стоит отметить, что это особые священные места, где вы чувствуете невероятную духовную силу".

Фотограф отмечает, что все локации для съемки он нашел после долгого поиска в интернете. Также изучал старые карты и разговаривал со стариками из деревень у подножия гор. "На самом деле у меня было какое-то разочарование из-за того, что настолько ценные вещи находятся в плачевном состоянии".

Кристиан обнаружил заброшенные здания с помощью местных жителей Фото: instagram.com/cristianlipovan

Кристиан признается, что самое сильное впечатления на него произвели украинские города-призраки Припять и Чернобыль. "Эти места практически изменили мою жизнь. Когда вернулся домой, начал гораздо больше ценить все вокруг", – отметил фотограф.

Фотограф признался, что его впечатлили города-призраки Припять и Чернобыль Фото: instagram.com/cristianlipovan

Напомним, в Житомирской области по архивным фотографиям отреставрировали старинную церковь. Также "Сегодня" писали, как в Андреевской церкви проходила первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.