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Назван ТОП-10 лучших в мире пляжей

Лидером рейтинга оказался бразильский пляж Baia do Sancho

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:28
Появился рейтинг самых лучших в мире пляжей
Появился рейтинг самых лучших в мире пляжей
Фото: Pixabay

Туристический ресурс Trip Advisor определил лучшие пляжи мира в 2019 году. Лидером рейтинга оказался живописнейший бразильский пляж Baia do Sancho, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья.

Полный список включает десять наименований пляжей в разных уголках мира, включая Кубу, Испанию, Италию, Мексику и другие страны.

Топ-10 пляжей мира по версии Trip Advisor:

  • Baia do Sancho, Фернанду-де-Норонья, Бразилия
  • Пляж Varadero в популярном одноименном кубинском курорте
  • Eagle Beach, Аруба
  • Пляж La Concha, Сан-Себастьян, Испания
  • Grace Bay, Провиденсьялес, остров архипелага Теркс и Кайкос
  • Clearwater Beach, Флорида, США
  • Пляж Spiaggia dei Conigli, Лампедуза, Италия
  • Seven Mile Beach, Каймановы острова
  • Playa Norte, Исла Мухерес, Мексика
  • Seven Mile Beach, Негрил, Ямайка

Перечисленные пляжи отличаются кристально-чистой водой, живописными пейзажами и белоснежным песком, которые манят туристов со всего мира.

Напомним, пляжный календарь - к какому морю в какой сезон стоит ехать. Кроме этого, мы писали, что в Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунки на песке.

Смотрите видео: что предлагают отдыхающим на пляжах

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Источник: Сегодня
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