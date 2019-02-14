В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунки на песке

Многие туристы пишут на песке свои имена, выкладывают знаки и рисунки, вырезают из песка фигуры

Фото: Pixabay

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунки на песке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c0/6b5/5c64c06b57c4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c0/6b5/5c64c06b57c4e.jpg 2019-02-14T06:07:00+02:00 Евросоюз Многие туристы пишут на песке свои имена, выкладывают знаки и рисунки, вырезают из песка фигуры

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце.

Дело в том, что песчаные дюны, занимающие 400 гектаров, считаются важной частью экосистемы острова, одной из достопримечательностей природного заповедника.

Многие туристы пишут на песке свои имена, выкладывают знаки и рисунки, вырезают из песка фигуры в человеческий рост. Так, полиция обнаружила огромные каменные кресты, сложенные из вулканических камней, каменные круги, резные фигурки в земле, граффити на камнях, гигантские сердца и даже лица, высеченные в скалах, как в Голливуде.

Уже сейчас, рассказывают защитники природы, любовные послания на песчаных дюнах Маспаломаса вместе с десятками рисунков и надписей настолько велики, что они видны из космоса на фотографиях в Google Maps.

Экологи считают, что если отдыхающих не остановить, то естественная красота песчаных дюн острова может быть навсегда потеряна. Они считают, что виноваты туристы, которые делают селфи со своими "произведениями искусства". Также защитники природы обвиняют иностранных гидов, которые могли замазать камни в заповеднике красной краской "из-за их невежества", чтобы обозначить маршруты прогулок. Такую краску очень трудно удалить, поскольку вулканические камни пористые.

Все действия являются незаконными и наказываются штрафами и даже тюремным заключением, если преступники будут пойманы, пишет издание. Штраф достигает 600 евро, также нарушителям придется оплатить стоимость восстановительных работ.

Местные власти заявили о начале образовательной кампании, направленной на сохранение окружающей среды, а затем обещают усилить санкции и увеличить количество патрулей.

На острове Тенерифе местные власти заявили, что не потерпят такого беспредела в охраняемых парках, в том числе вокруг вулкана Тейде, и уже сообщают обо всех инцидентах в полицию.

Ранее мы писали, что в Венеции ввели новый налог для туристов. Очень скоро иностранцам придется заплатить до 10 евро, чтобы покататься на гондолах или полюбоваться Собором Святого Марка.

Напомним, ранее Луиджи Бруньяро раскритиковал туристов, которые жалуются на слишком высокие цены в городе, и обозвал их "скрягами".

Также мы писали, что в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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