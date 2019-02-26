Обнародован рейтинг самых здоровых стран мира

Украина оказалась в числе аутсайдеров

Появился рейтинг "самых здоровых стран" Фото: Depositphotos

Издание Bloomberg составило рейтинг "Индекс самых здоровых стран". Первую строчку в нем заняла Испания.

Авторы исследования заявляют, что в предыдущем рейтинге, опубликованном в 2017 году, Испания заняла шестое место. Таким образом, ей удалось преодолеть сразу пять позиций. В целом анализировались 169 стан мира.

Эксперты оценивали здоровье "стран" в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья.

Кроме Испании, в первую десятку также попали Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, а также Норвегия и Израиль.

Украина оказалась в числе стран с довольно низким уровнем "здоровья", наряду с соседними Россией и Беларусью.

Напомним, Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году. Кроме этого, мы писали, что в 2018 году поднялась на 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира. Также Украина оказалась одной из трех самых дешевых для жизни стран.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram