Обнародован рейтинг самых здоровых стран мира
Украина оказалась в числе аутсайдеров
Издание Bloomberg составило рейтинг "Индекс самых здоровых стран". Первую строчку в нем заняла Испания.
Авторы исследования заявляют, что в предыдущем рейтинге, опубликованном в 2017 году, Испания заняла шестое место. Таким образом, ей удалось преодолеть сразу пять позиций. В целом анализировались 169 стан мира.
Эксперты оценивали здоровье "стран" в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья.
Кроме Испании, в первую десятку также попали Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, а также Норвегия и Израиль.
Украина оказалась в числе стран с довольно низким уровнем "здоровья", наряду с соседними Россией и Беларусью.
Напомним, Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году. Кроме этого, мы писали, что в 2018 году поднялась на 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира. Также Украина оказалась одной из трех самых дешевых для жизни стран.
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