Отдых в Албании: достопримечательности, цены, погода, интересные факты

Горное государство может конкурировать с популярными курортами Испании

Албания – одна из немногих стран, в которые с уже с середины июня украинцы могут поехать без ограничений на границе. Ранее мы рассказали о списке стран, куда можно лететь украинцам с 15 июня. Со следующей недели в Албанию из Украины отправятся первые чартеры. Если вы задумались, куда поехать этим летом, Сегодня.Lifestyle рассказывает о главных достопримечательностях Албании, курортах, ценах и обо всех важных деталях путешествия в страну на Балканском полуострове.

Расположенная в Южной Европе, Албания – все еще не самое популярное место для туристов. Однако своими песчаными пляжами, кристальной водой и удивительными лесами, озерами и морем может посоревноваться со своими соседями – Черногорией, Хорватией и Грециев. Природа и места Албании могут удовлетворить любой запрос: хотите вы насладиться аккуратными пляжами или же отдыхом в живописных горах – территория страны удивит своим разнообразием.

Что посмотреть в Албании – город Круя Фото: Getty Images

Сравнивая отдых в Албании с поездкой в другие страны или даже южные города Украины, многие туристы отдают свой голос в пользу страны в Средиземном море. Ведь Албания может стать отличной альтернативой Испании или Италии за гораздо меньшую цену.

Курорты Албании

В Албании множество городков и населенных пунктов, которые растянулись вдоль побережья моря. Самыми популярными курортами являются Дуррес, Саранда и Влера. Первые два курорта больше подойдут для любителей пляжных вечеринок, мероприятий и клубов. Бухта Влера идеально подходит для семейного отдыха. Если вы в поиске уютного местечка для спокойного отдыха, вам также могут подойти Борш, Лукове, Химара и Дерми, которые расположены в Албанской ривьере. Албанская ривьера начинается после перевала Ллогара. Живописные места Албанской Ривьеры очень схожи с греческими курортами, что всегда становится приятным сюрпризом для туристов.

Город-курорт Саранда расположен напротив греческого острова Корфу. Пляжи галечные, а в самом городе находится наибольшее в Албании количество исторических мест каменного века. Среди них – Кониспольские пещеры, в которых были найдены следы обитания первых людей. Античные руины, археологический заповедник, карстовый источник "Голубой глаз", молодежные клубы и прогулки по набережной – все это в одном округе Саранда. А еще там находятся руины массивного замка Лекурес XV века, со смотровой вышки которого открываются поразительные виды.

Курорты в Албании Фото: Getty Images

Пляж Дурреса омывается Адриатическим морем и состоит из желтого песка. Портовый город Дуррес также имеет множество исторических достопримечательностей, как, например римский амфитеатр, Археологический музей с экспонатами Древней Греции, церковь IX века и многие другие.

Пляжи в южном городе Влера, в основном, с крупной и мелкой галькой и песком. Берег окружен двумя морями – Адриатическим и Ионическим. В городе также множество достопримечательностей, среди которых руины древней крепости, музеи, античный амфитеатр, мечети и монастыри.

Погода в Албании

Обычно курортный сезон в Албании стартует в мае и заканчивается в начале осени. Лето в Албании солнечное, а зима дождливая и прохладная, что характерно средиземноморской стране. Однако в некоторых частях Албании, в особенности, в горах, летом температура держится около 20 градусов цельсия и не поднимается выше. В то же время в прибрежных районах температура может достигать 40 градусов. В летние месяцы ночью температура может опускаться до +18/+ 23 градусов цельсия.

Благодаря природному многообразию в стране можно найти подходящее для вас место. По окончанию лета пляжи значительно пустеют, но море и солнце по-прежнему приятные и теплые, что тоже привлекательно для путешествия. Кроме того, осенью снижается стоимость аренды жилья.

Что посетить в Албании Фото: Getty Images

Проживание и цены в Албании

Туристов порадуют различные варианты проживания в Албании: от бюджетных вариантов в хостелах и гостевых домиках от 10-13 евро за двоих за ночь, до отелей с пятью звездами или же собственных апартаментов с террасой, кухней, спальней и гостиной от 40-50 евро.

Для тех, кто едет на своей машине, может быть интересен вариант кемпингов. На Албанском побережье разместились несколько кемпингов, где можно официально зарезервировать для себя место со всеми удобствами. Самые популярные кемпинги находятся недалеко от Дурреса, Влеры, около пляжей в Порто Палермо и Ливади, а также в Саранде.

Валюта в Албании – албанский лек (ALL). Практически все расчеты в стране производятся именно в леках, которые можно обменять в банках или обменниках. Сейчас Албания не является членом Европейского Союза, но лучше всего брать с собой евро, поскольку их можно обменять по более выгодному курсу, в отличие от долларов.

Город Корча, Албания – что посмотреть Фото: Getty Images

Кухня в Албании

Страна может порадовать туристов натуральными экологическими продуктами. По закону в Албании запрещено использование химикатов в сельском хозяйстве, но и не стоит забывать, что средиземноморская кухня – богата полезными и вкусными продуктами. В национальной кухне албанцев присутствуют: тушеная телятина с овощами, баранина, множество зелени, рис "пилав", а почетное место занимает рыба. Морская рыба готовится во всех ресторанах побережья, поэтому туристы могут порадоваться не только экологичности, но и свежести пищи. В ресторанах можно отведать различные морепродукты: лобстеры, крабы, мидии, устрицы, осьминоги, качество которых не будет отличаться от итальянского или греческого, но цена будет гораздо ниже.

Основным национальным алкогольным напитком является виноградный бренди "Ракия". Многие жители Албании готовят напиток у себя дома и могут пить его с каждым приемом пищи.

Как мы уже говорили, цены в Албании гораздо ниже, чем в ряде других стран Европы. Поход в магазин также не сильно ударит по кошельку: килограмм картофеля стоит около 18 гривен, полутора литровая бутылка воды около 15 гривен, а бутылка вина в среднем около 185 гривен.

Албания Фото: Getty Images

Нужна ли виза для поездки в Албанию

Въезд для всех граждан Украины, которые владеют действующими загранпаспортами не требует визы. Украинцы могут находиться в Республике Албания до 90 дней без визы. Если же планируется более длительное пребывание, оформляется соответствующая виза: для учебы или работы.

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