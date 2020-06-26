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Киевский аэропорт отправил первый чартерный рейс (видео)

26 июня, 14:02

Наталья Руда Наталья Руда

Туристы отправились в Тирану

Из аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в пятницу, 26 июня, вылетел первый с начала карантина чартерный рейс с украинскими туристами. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта, чартер вылетел в столицу Албании Тирану в 10:00.

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В социальных сетях появилось видео регистрации пассажиров на рейс.

Видео: KIEVMAP

Ранее в аэропорту отмечали, что возобновлению чартеров в Тирану способствует эпидемиологическая ситуация в Албании. Так, показатель активных случаев на 100 000 населения – составляет 17 человек (для сравнения в Украине он 38). Поэтому по возвращении домой в Украину из Албании самоизоляция не нужна.

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Отметим, что аэропорт "Киев" открылся для регулярных международных рейсов с 17 июня. При этом в аэропорту призывали пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

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Киев Албания карантин аэропорт Киев

Источник: Сегодня

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