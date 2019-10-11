Отдых в Турции: эксперты рассказали о главной "фишке"

Пациенты со всего мира едут в Турцию ради термальных источников

Термальные источники в Турции Фото: Depositphotos

Пациенты со всего мира едут в Турцию ради термальных источников. Они лечат заболевания кожи и внутренних органов. Только за этот год Эгейский регион принял 800 тысяч пациентов. Однако целебные источники есть и в Украине. Но знают ли о нас в мире, и как грамотно использовать имеющийся ресурс, узнавали новости "Сегодня".

Горячий влажный воздух и прохладная термальная вода в бассейне – за этой атмосферой туристы со всего мира едут в Турцию. "Эта вода помогает вылечить почки, кожные и гастроэнтерологические заболевания. Нам посоветовали в этой воде быть не больше 15 минут", – рассказывает житель Кыргызстана Айбек Аланов.

Оценить лечебные свойства термальной воды приехала и врач из Бердичева. Прежде чем рекомендовать ее пациентам, проверяет все на себе. "У нас вода прохладная, а в Турецком бассейне горячая, вероятно, температура где-то 37 градусов. Чувствуешь себя как в ванной", – утверждает Наталья Никишенко-Петренко.

Здесь термальные источники размещаются в гостиницах прямо возле традиционных турецких бань и массажных кабинетов. Владелец одного из таких комплексов показывает "Сегодня" недавно оборудованные бассейны.

Ежедневно здесь выстраивается огромная очередь, чтобы попробовать воды из термального источника, поскольку она обладает лечебными свойствами для желудка. "Не вкусно, но полезно. Турецкие специалисты говорят, что подобные по свойствам источники есть и в Украина, – рассказывает Юнус Гуркан, генеральный секретарь турецкой Ассоциации медицинского туризма.

В Турции медицинский туризм поддерживают государство и частный бизнес Фото: Depositphotos

Турки готовы поделиться с Украиной своим опытом. "В Украине много мест, где можно оздоровиться. Мы поделились с вашими соотечественниками своей стратегией развития туристического бизнеса. Уверен: в ближайшее время термальные источники у вас модернизируют", – заявил Президент турецкой Ассоциации медицинского туризма Эмин Чакмак.

К слову, только в этом году иностранные пациенты пополнили турецкий бюджет на 8,5 млн долларов. Украина имеет все шансы повторить этот успех. "Наши перспективы Украины безграничны уже сейчас, иностранный пациент узнает нас, едет в Украину, потому что мы успели себя зарекомендовать с лучшей стороны", – добавляет Анна Кириченко, директор регионального офиса турецкой Ассоциации медицинского туризма.

В Турции медицинский туризм поддерживают государство и частный бизнес, вкладывают в это до миллиона долларов.

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