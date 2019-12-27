Платить будут все: в Турции вскрылась схема опустошения кошельков отдыхающих

Для клиентов туроператоров новый сбор включат в турпакет, говорят эксперты

Турецкие эксперты рассказали, как оплачивать новый налог на отдых Фото: Depositphotos

Первый в истории Турции туристический налог начнут взимать с 1 апреля 2020 года. Он составит 1% от стоимости размещения с учетом всех услуг, включая проживание, питание, анимацию и SPA. Местные отельеры уже получили своего рода инструкцию, как правильно взимать новый сбор на проживание со своих гостей, пишет "Вестник АТОР".

В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога Фото: Depositphotos

Так, отдыхающие, которые будут самостоятельно бронировать проживание в Турции напрямую у отеля или через онлайн-сервисы, оплатят налог при выезде. Для клиентов туроператоров сбор включат в турпакет.

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Эксперты подчеркивают, что изменение стоимости отдыха будет несущественным для Турции. Соотношение цена-качество даже при условии введении нового налога будет оптимальным для туристов, а это значит, что страна сохранит лидирующие позиции в сфере выездного туризма.

Новый налог в Турции начнут взимать с 1 апреля 2020 года Фото: Pixabay

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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