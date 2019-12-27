Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Платить будут все: в Турции вскрылась схема опустошения кошельков отдыхающих

Для клиентов туроператоров новый сбор включат в турпакет, говорят эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:29
Турецкие эксперты рассказали, как оплачивать новый налог на отдых
Турецкие эксперты рассказали, как оплачивать новый налог на отдых
Фото: Depositphotos

Первый в истории Турции туристический налог начнут взимать с 1 апреля 2020 года. Он составит 1% от стоимости размещения с учетом всех услуг, включая проживание, питание, анимацию и SPA. Местные отельеры уже получили своего рода инструкцию, как правильно взимать новый сбор на проживание со своих гостей, пишет "Вестник АТОР".

В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога
В Турции придумали новый способ оплаты туристического налога
Фото: Depositphotos

Так, отдыхающие, которые будут самостоятельно бронировать проживание в Турции напрямую у отеля или через онлайн-сервисы, оплатят налог при выезде. Для клиентов туроператоров сбор включат в турпакет.

Смотрите видео: чем может удивить Турция

Читайте также:
Турция придумала новую "революционную услугу" для отдыхающих

Эксперты подчеркивают, что изменение стоимости отдыха будет несущественным для Турции. Соотношение цена-качество даже при условии введении нового налога будет оптимальным для туристов, а это значит, что страна сохранит лидирующие позиции в сфере выездного туризма.

Новый налог в Турции начнут взимать с 1 апреля 2020 года
Новый налог в Турции начнут взимать с 1 апреля 2020 года
Фото: Pixabay

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах в Европе: самые бюджетные туры Отдых на Азовском море в 2020 году подорожает: названы цены Отдохнуть в Турции станет дороже: для отелей ввели новый налог "Цены будут расти": в Турции дали прогноз стоимости отдыха в 2020 году
налоги отдых туризм видео Турция путешествия
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:05Fun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

24 декабряFun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

Новости партнеров

Ургант трогательно простился с Волчек
Ургант трогательно простился с Волчек
Творожный торт без выпечки с печеньем
Творожный торт без выпечки с печеньем
Картошка в сливках в духовке
Картошка в сливках в духовке
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Раскрыты причины упорного молчания близких больной Заворотнюк
Раскрыты причины упорного молчания близких больной Заворотнюк