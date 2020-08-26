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Польша может запретить полеты из Украины с 1 сентября

Сегодня, 16:24

Сейчас въезд в Польшу запрещен для 43 стран, но Украина тоже может попасть в этот перечень

1 сентября список стран, которым запрещен въезд в Польшу, будет расширен. Туда с большой вероятностью может попасть и Украина, сообщают в МИД Польши. Это означает, что уже через пару дней украинцам может быть запрещено летать в Польшу.

Запрет на въезд получат страны, в которых число заболевших за последние 14 дней превышает показатель 50 человек на 100 тыс. населения. Сейчас, вместе с Украиной, такой показатель имеют Албания, Бельгия, Хорватия, Франция, Индия, Мальта, Румыния и другие страны. Именно они могут попасть в расширенный список запрещенных стран, предупреждают польские дипломаты.

Польша может запретить полеты из Украины с 1 сентября
Польша может запретить полеты из Украины с 1 сентября
Фото: Flickr

На данный момент полеты в Польшу запрещены для 43 стран мира. Постановление вышло 25 августа и, в принципе, повторяет предыдущий перечень стран от 11 августа 2020 года.

В этот список стран входит Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Израиль, Россия, Северная Македония, Сербия, США и другие. Ограничения распространяются на гражданские самолеты с пассажирами. Исключение действуют для рейсов, которые выполнятся с разрешения правительства Польши или в интересах армии Польши.

1 сентября этот перечень стран будет расширен. Если к этой дате эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Украине не улучшиться, это может привести к запрету рейсов в Польшу.

Ранее стало известно, что автобусный лоукостер запустил рейс из Украины в Польшу, их расписание и цена. Также мы рассказывали вам, что SkyUp вводит платную регистрацию на рейсы в аэропортах.

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