Появились бюджетные авиабилеты в Польшу и Германию
Приобрести билет в один конец можно от 10 евро
Авиакомпания Ryanair запустила распродажу билетов на полеты по Европе. Приобрести билет в один конец можно от 10 евро. Доступные даты для бронирования – декабрь-март. Проверить наличие и купить билет можно на сайте Ryanair.
- Варшава – 10 евро
- Вроцлав – 10 евро
- Дюссельдорф – 10 евро
- Пафос – 10 евро
- Берлин – 13 евро
- Мадрид – 27 евро.
Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительная ручная кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.
Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.
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