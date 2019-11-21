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Появились бюджетные авиабилеты в Польшу и Германию

Приобрести билет в один конец можно от 10 евро

Владимир Грисюк
Вчера, 13:39
Ryanair распродает билеты от 10 евро
Ryanair распродает билеты от 10 евро
Фото: Pixabay

Авиакомпания Ryanair запустила распродажу билетов на полеты по Европе. Приобрести билет в один конец можно от 10 евро. Доступные даты для бронирования – декабрь-март. Проверить наличие и купить билет можно на сайте Ryanair.

Варианты бронирования из Киева

  • Варшава – 10 евро
  • Вроцлав – 10 евро
  • Дюссельдорф – 10 евро
  • Пафос – 10 евро
  • Берлин – 13 евро
  • Мадрид – 27 евро.

Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительная ручная кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

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Источник: Сегодня
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