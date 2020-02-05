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Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

Дмитрий Комаров записал видеообращение на своей странице в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:06
Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров
Фото: instagram.com/komarovmir

Путешественник Дмитрий Комаров после возвращения из длительной поездки в Китай записал видеообращение на своей странице в Instagram, в котором рассказал о смертельном коронавирусе.

INSTAGRAM

Дмитрий рассказал о симптомах вируса. "Они похожи на обычный грипп (от которого у нас тоже каждый год погибает много людей). Поэтому если приболели, а в зимний период у нас это обычное дело, – не впадайте в панику, не проводите болезнь "на ногах". Побудьте дома и пейте больше жидкости и чая. Вызовите врача", – сказал путешественник, отметив, что он "не сомневается, что Китай справится с коронавирусом в максимально короткие для этого сроки".

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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По словам Комарова, важно не вестись на провокации людей, которые предлагают лекарства от коронавируса или прививки: "Не верьте, если у нас кто-то уже предлагает вам лекарства или прививки от коронавируса. Даже диагностику пока можно провести только в Китае, у нас ее еще нет. Главное – сильный иммунитет. Дышите свежим воздухом. Занимайтесь спортом. Ешьте натуральные продукты. Мойте руки. И все будет хорошо".

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

Напомним, ранее по просьбе пассажиров экипаж лайнера Juneyao Airlines резко изменил маршрут и направился в китайский город Ухань, где ранее зафиксирована вспышка опасного коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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