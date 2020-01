Путешествие в Шарджу: сколько стоит отдохнуть в Эмиратах зимой

В то время, пока ваши знакомые уезжают на новогодние праздники кататься на лыжах, подумайте о возможности отправится понежиться на солнце – и даже не за все деньги мира, как это принято считать. Хорошим вариантом для семейного пляжного отдыха зимой станут Объединенные Арабские Эмираты. Украинцы давно проявляют интерес к этой стране, и не только потому, что у нас с ОАЭ безвизовый режим (действует как биометрический, так и обычный загранпаспорт), а и потому, что цены на туры, учитывая пятичасовый перелет, очень радуют. К тому же, сервис в Эмиратах за эти деньги заслуживает наивысшей похвалы.

Почему-то вокруг ОАЭ существует множество мифов, которые вводят людей, собирающихся в Арабские Эмираты, в заблуждение. Давайте их развенчаем, так как мы на собственном опыте убедились: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!"

Вначале декабря Сегодня.Lifestyle отправились на неделю в Шарджу (главный город одноименного Эмирата) и были крайне удивлены всему: особенно, как недооценивают курорт и страну в целом туристы. ОАЭ – это не только пустыня и море, это большой прыжок в "настоящее будущее". Природа и небоскребы – удивляют, планы на ближайшее будущее – впечатляют, а осознание того, что арабской нации удалось сделать за 48 лет независимости – шокирует, особенно когда ты видишь все своими глазами.

Шарджа: аэропорт, как добраться

Ежедневно из Киева в Шарджу летает бюджетная авиакомпания Air Arabia. Время вылета дневное, что очень удобно – можно предварительно выспаться. Пятичасовой перелет проходит легко и с комфортом: удобные кресла, достаточно место для ног и даже можно откинуть спинку. На борту есть возможность заказать еду недорого (полноценный обед обойдется в 125-175 гривен). В скай-меню представлены традиционные блюда вкуснейшей арабской кухни. Но будьте внимательны – отдельные блюда достаточно "спайси".

Перелет Киев-Шарджа-Киев в среднем обойдется от 8000 гривен (в зависимости от сезона и заблаговременности покупки авиабилетов)

А если вы летите в более экзотическую страну для отдыха, Шарджа – очень удобный аэропорт для стыковок в города Юго-Восточной Азии.

Объединенные Арабские Эмираты: что нужно знать туристу

ОАЭ – страна, в которую можно влюбиться с первого раза, как в принципе получилось у меня. С первых шагов на арабской земле впечатляет все – от современной системы считывания сетчатки глаза в аэропорту на прохождении контроля до сохранения давних традиций своей культуры. Здесь не принято осуждать кого-то или навязывать свое мировоззрение. Наоборот. Местные очень любят свою землю и сильно ею гордятся.

В этом году Арабские Эмираты отпраздновали 48 лет независимости, и порой, мне кажется, сами впечатлены тем, что настроили. Но останавливаться не собираются. Большие цели, быстрая реализация идей и, конечно, же внедрение новейших технологий – все это про ОАЭ. Когда приезжаешь, попадаешь как будто бы в недалекое будущее, но это будущее, оказывается, уже существует.

Страна шейхов находится на юго-западе Аравийского полуострова. Ее берега омываются водами Персидского залива и Индийского океана (Оманский залив). Страна объединяет семь эмиратов. Самый большой — Абу-Даби, второй по величине – Дубай, третий по площади – Шарджа, самый маленький — Аджман. У всех эмиратов, кроме Фуджейры, есть участки на побережье Персидского залива. Фуджейра расположен на берегу Оманского залива.

В Эмиратах проживает более 9,3 миллионов населения, из которых этнические арабы составляют только треть, а коренные жители — 11%. Остальные — выходцы из Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Непала и прочих стран Южной Азии и Филиппин, иммигрировавшие сюда в качестве временных рабочих. Эмираты гиперактивно развиваются, поэтому местные власти приглашают лучших специалистов для работы здесь, а значит 85% проживающих в стране не являются гражданами ОАЭ.

Только представьте, что Объединенные Арабские Эмираты были упомянуты в Книге рекордов Гиннесса более 160 раз! Это про самый высокий небоскреб в мире, самое высокое в мире жилое здание, самый высотный в мире ресторан, самые высотные в мире апартаменты, самый большой в мире торговый центр, самая большая в мире фреска, самый масштабный в мире салют и т.д.

Официальный язык в ОАЭ – арабский, но 90% населения говорит на английском.

Помните, что алкоголь в стране запрещен. Его можно приобрести в специальных магазинах или барах, и доступен он не в каждом эмирате. Шарджа – самый консервативный эмират в этом плане. Здесь вы его не сможете купить совсем. А в целом, чем более развит эмират – тем выше цена на алкоголь. Самый дорогой алкоголь конечно же в Дубае.

Отдых в Арабских Эмиратах: сезон

Отдых в Эмиратах доступен круглый год. Однако летом температура воздуха редко опускается ниже 40 градусов, поэтому комфортнее сюда приезжать все-таки в осенне-зимний период. Можно не только купаться в море, но и спокойно гулять по городу, рассматривая архитектуру и посещать местные достопримечательности.

Шарджа: отели

Отели в ОАЭ отличаются комфортом и уровнем сервиса, что притягивает к себе тысячи туристов со всех уголков земного шара. В Шардже есть хороший выбор отелей как в центре, так и на береговой линии. Если вас интересуют пляжные отели, обратите внимание на четырехзвездочный отель Occidental Sharjah Grand. Многим семьям, посетившим город Шарджа, понравилось проживание именно здесь, в том числе и нам.

Шарджа: пляжные отели Фото: barcelo.com

Occidental Grand – один из самых популярных в Шардже и самых запрашиваемых в поисковой системе Google. Его отметка на Booking – 8.0, гостиницу также рекомендуют бывалые путешественники TripAdvisor. Преимущества отеля видны сразу: он находится на первой береговой линии, имеет собственный потрясающий пляж с бирюзовый водой, который закрыт для туристов из других отелей, комфортный пологий вход в море, а также все номера без исключения имеют балконы с прекраснейшим видом на море или город! А при заселении в отеле встречают свежевыжатым смузи, что сразу вызывает улыбку и настраивает на приятный отдых.

Номер в отеле Grand Sharjah Фото: barcelo.com

Персонал в недавно обновленной гостинице разговаривает на русском языке, так как особенно предпочитают здесь отдыхать гости из стран СНГ. Ресторан предлагает разнообразное меню, включая средиземноморскую и арабкую кухни (обязательно попробуйте арабский салат табулле и фалафель), а на пляже русскоговорящие аниматоры займут детей развлечениями. И хотя анимация в принципе несвойственна для гостиниц Эмиратов, но здесь ориентируются на запросы туристов. В отеле также можно комбинировать обед с ужином, если уезжаете на экскурсию, и для этого никого не нужно предупреждать заранее. Из гостиницы каждый день курсирует бесплатный шатл в Дубай.

Ресторан в Occidental Sharjah Grand Фото: barcelo.com

Данный отель — отличный выбор для путешественников в Шардже. Это хорошее соотношение цены и качества, комфорта и удобства, и услуг, призванных сделать пребывание здесь очень приятным.

Цена за номер на двоих в среднем составляет 3200 гривен в сутки с завтраками. Украинские туроператоры могут предлагать ряд скидок на проживание в этом отеле от 7 дней. Отметим, что кровати для детей предоставляются бесплатно.

Шарджа: что посмотреть

Шарджа – отличный эмират для семейного отдыха с детьми. Здесь есть не только прекрасное море, вкусная еда, но и множество развлечений на любой вкус. Если вы хотите больше познакомиться с страной и ее культурой, смело отправляйтесь в местные музее. Их здесь 28! В городе будет чем заняться и взрослым, и детям.

Цена за входной билет в местные музеи составляет от 40-60 грн, что согласитесь недорого

Обязательно посетите планетарий Шарджи (The Sharjah Center for Astronomy and Space Sciences Planetarium). Это интереснейшая интерактивная выставка, где можно не только посмотреть, но и провести некоторые эксперименты, объясняющие астрономические явления. Здесь также можно увидеть настоящий астероид (90% железа), привезенный из Австралии и приобретенный за 5 миллионов дирхамов (30,5 миллионов гривен), а также почувствовать себя в роли космонавта, улетев во Вселенную на ракете.

Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Планетарий Шарджи Фото: Сегодня 1/5

Отдельно хочется выделить комнату дождя (Sharjah Art Foundation – Rain Room), которая открылась только в 2018 году. Ранее аналогичные проекты были реализованы в Лондоне, Нью-Йорке, Шанхае и Лос-Анджелесе. Но в отличии от этих городов, в Шардже арт-объект работает круглый год. Суть заключается в том, чтобы пройтись "под тропическим дождем" и при этом не намокнуть.

Шарджа: комната дождя Фото: Сегодня Шарджа: комната дождя Фото: Сегодня Шарджа: комната дождя Фото: Сегодня 1/3

Ты как будто попадаешь в абсолютно другое пространство и ощущаешь в себе огромную силу остановить... дождь! Это незабываемые впечатления для взрослых и детей. Билет стоит 25 дирхамов (около 170 гривен), что совсем оправдано для таких эмоций. И не забудьте сделать красивые фотографии, это одна из ярких Insta-локаций.

Также можете смело отправиться на местные рынки в поисках арабского колорита. На одном из них (Sharjah Fish Market) ежедневно проходят рыбные аукционы, что своего рода также является не банальной аттракцией для туристов. Можете и рыбки купить (предлагают даже акулу!), и зрелища посмотреть, и кофе арабский выпить, или поторговаться с местными за килограмм фиников. Кроме того, здесь сразу могут приготовить купленную вами рыбу или морепродукты.

Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня Шарджа: рыбный рынок Фото: Сегодня 1/7

Планетарий. Научный музей (Sharjah Science Museum). В его залах установлено более 50 интерактивных экспонатов, позволяющих детям постигать законы физики и химии. Музей старинных автомобилей, где собраны более 100 автомобилей, выпущенных в Европе и Америке в первой половине ХХ века. Основу экспозиции составили машины из личной коллекции правителя Шарджи – шейха Султана бин Мухаммада аль-Касими. Археологический музей: здесь можно узнать историю эволюции региона. Музей авиации Аль-Махата (Al Mahatta Museum) – один из тематических музеев в Шардже. Находится он в здании старого аэропорта, что уже само по себе интересно. Комната дождя (Rain Room). Старый город в Шардже – целый район, в котором можно посмотреть на старинный город, сохранившийся с тех времён, когда жители эмирата не подозревали о наличии нефти на территории страны. Рыбный рынок Sharjah Fish Market. Поющий фонтан Шарджи, который находится в бухте Хор Халид и является третьим в мире по высоте. Развлекательный парк Аль Монтаза. На его территории есть так называемый "луна-парк", небольшой зоопарк, а также аквапарк, где представлен полный набор водных развлечений.

Планетарий Шарджи Фото: Сегодня Научный музей Фото: Сегодня Музей старинных автомобилей Фото: Сегодня Археологический музей Фото: Сегодня Музей авиации Аль-Махата Фото: Сегодня Комната дождя Фото: Сегодня Старый город в Шардже Фото: Сегодня Рыбный рынок Фото: Сегодня Поющий фонтан Шарджи Фото: Сегодня Развлекательный парк Аль Монтаза Фото: Сегодня 1/10

Шарджа: погода зимой, температура воды в море, разница во времени

Разница во времени с Украиной составляет +2 часа в зимний период, +1 час в летний период. Погода зимой – отличная. Температура воздуха – 27-28С, а температура воды в среднем – 24.6°C. Поэтому в декабре смело можно купаться. Местные, конечно же, считают этот период настоящей "зимой", так как солнце греет значительно мягче, а после 16:00 может даже веять прохладный ветер с моря, однако русскоговорящие туристы смело заходят в воду и наслаждаются купанием. Отметим, что вода – не парное молоко, но вполне можно зайти и окунуться. Местные гиды также отмечают, что глобальное потепление ощутимо и в ОАЭ, так как раньше в декабре было намного прохладнее, а в последние годы погода в этот период соответствует ранней ноябрьской.

Шарджа в декабре Фото: Сегодня

Шарджа: туры, цены в ОАЭ

Купив горящий тур в Шарджу, вы действительно можете сэкономить свой бюджет. Но если запланировать поездку заранее, получив, к примеру, скидки на раннем бронировании пакетного тура, можно также доступно отдохнуть в ОАЭ.

7-дневное пребывание в Шардже, включая перелет, в среднем вам может обойтись в 32-50 тысяч гривен (2 взрослых+ребенок, питание – полупансион).

Взамен вы получаете отличный сервис, прекрасную погоду и море, а также отсутствие дискомфорта в длительных перелетах.

