Поездка в Эмираты: "Сегодня" выяснили, сколько стоит эконом-отдых в ОАЭ

Лето заканчивается. Но есть уголки мира, где отдыхать можно круглый год. Новости "Сегодня" уже рассказывали, во сколько обойдется отдых на живописной Менорке, а теперь выяснили, можно ли недорого посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и насколько безопасно туда ездить.

Самое сложное в путешествии в арабскую столицу Абу-Даби – это туда добраться. Лететь нужно с пересадкой, на что уходит около 15 часов. Поэтому авиабилеты и являются самой крупной статьей расходов. Если их покупать за полгода до поездки, можно уложиться в 14 тысяч гривен в обе стороны.

Сам Абу-Даби – город роскоши. Он напоминает мираж в пустыне. Пустыня, впрочем, настоящая – в августе температура в тени достигает +45 градусов. К тому же здесь не хватает кислорода – в местном воздухе его на 20% меньше, чем привыкли украинцы.

Единственное, что спасает в такой ситуации – остановка общественного транспорта с кондиционером. Правда, добраться до места назначения на большом комфортабельном автобусе не получится – хотя они редко и не по туристическим маршрутам. Остается только такси. Национальную служку можно определить по желтой шашке. За поездку по городу нужно будет выложить около 100-200 гривен, то есть цена на такси – как в Киеве.

Следующая статья расходов – отель. Хостелов здесь просто нет. А стандартный номер с постелью, ванной и всем необходимым стоит от 1000 гривен в сутки.

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После заселения самое время насладиться красотой города. Роскошный дворец Emirates Palace размещен прямо на берегу Персидского залива и выполняет функции не только туристического объекта, но и пятизвездочного отеля. Здесь можно походить по мраморному полу, увидеть сусальное золото на стенах, картины великих художников и настоящие арабские ковры.

На улицах города летом пусто. Местные врачи не рекомендуют находиться пот эмиратским солнцем больше 10 минут. Местных спасаются в торговых центрах, где кроме магазинов расположено немало кофеен. Одежда здесь дешевле, чем в Украине, а вот еда немного дороже.

Вечером, когда зной спадает, можно отправится на пляж на острове Саадият. Вода здесь неимоверно чистая и прозрачная, но довольно горячая – около 35 градусов. Кроме того, довольно высокие волны. И хотя этот пляж общественный, за вход все равно придется заплатить. Билет в будние дни стоит в переводе на украинские деньги 170 гривен, в выходные – 240 гривен. Столько же стоят лежак и зонтик. Купаться в несанкционированных местах в ОАЭ запрещено.

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Под строгим запретом в Эмиратах находится употребление алкоголя. Также нельзя устраивать пикники в публичных местах и фотографировать арабских женщин. Если что-то из этого заметят охранники, они могут вызвать полицию.

Еще более суровые правила – в мечете мечети шейха Зайда. Чтобы сюда попасть, нужно пройти тоннель безопасности – с рамками металлоискателей. А еще здесь действует дресс-код. Недостаточно прикрытым, по мнению местных, женщинам выдают традиционные арабские платья. Сама мечеть – шестая по размеру в мире. Она названа в честь основателя и первого президента ОАЭ. В ней же он и похоронен. Для строительства и украшения мечети использовали золото, полудрагоценные камни, мрамор и горный хрусталь.

В целом даже эконом-поезда в Абу-Даби на пять дней обойдется более чем в 20 тысяч гривен с человека. В эту сумму входят перелет, проживание, скромное питание и расходы на транспорт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему в турецких отелях не размещают одиноких мужчин.

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