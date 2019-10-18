Путешествовать по странам Балтии можно за пять евро: Ecolines проводит распродажу

Акция продлится до 4 ноября, однако количество билетов ограничено

Ecolines проводит распродажу билетов по странам Балтии Фото: Depositphotos

Автобусный перевозчик Ecolines распродает билеты по странам Балтии от пяти евро на период путешествия с 19 ноября по 7 декабря 2019 года. Акция продлится до 4 ноября, однако количество билетов ограничено. Проверить направления и купить акционные билеты можно на официальном сайте перевозчика Ecolines.

Смотрите видео: почему автобусные маршрут с разницей в сто километров стоит одинаково

Билеты Ecolines: примеры бронирования

Рига – Таллинн – пять евро;

Рига – Вильнюс – пять евро;

Таллинн – Санкт-Петербург – десять евро;

Рига – Санкт-Петербург – десять евро;

Рига – Варшава – пятнадцать евро.

В вышеупомянутых примерах бронирования цены указаны за поездку в одну сторону.

Ecolines – европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок, под которой работает несколько национальных перевозчиков, придерживающихся единых правил. Существует с 1997 года. Маршруты охватывают 18 стран Европы. Маршруты протяженностью более 400 км обслуживаются стюардессой и оборудуются мини-баром.

Напомним, в 2019 году в Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов. Кроме того, мы рассказывали про выход на украинский рынок FlixBus.

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