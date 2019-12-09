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Пути назад нет: Турция подготовила неприятный "сюрприз" для отдыхающих

С января следующего года стоимость жилья для туристов заметно повысится

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях Фото: Jan Böke on Unsplash
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Фото: Jan Böke on Unsplash

В Турции с 1 января 2020 года введут налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Оплачивать его будут отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом. Текст закона опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.

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Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Ранее по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила переложить налог на туристов и изменить его ставку. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%.

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее, желаемый уровень доходов отельерами пока не достигнут, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

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