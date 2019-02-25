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Расходы берут на себя: турагентство ищет желающих увидеть весь мир

Туристов будет сопровождать профессиональная съемочная группа

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:32
Открыта вакансия путешественника
Открыта вакансия путешественника
Фото: Depositphotos

Австралийского турагентство Tour Radar разыскивает пару людей, которые не знакомы друг с другом, чтобы отправить их в путешествие по всему миру.

"Пришло время подать заявку на кругосветное путешествие", – говорится на официальном сайте компании. – Есть список рекомендаций, которые помогут вам в прослушивании. Вы должны рассказать судьям:

  • чем вы увлекаетесь;
  • как этот опыт поможет вам поменять жизнь;
  • почему именно вы заслуживаете турне по миру;
  • как ваши друзья и родные отреагируют на ваше длительное путешествие;
  • что вас больше всего волнует в путешествии".

Работодатели также уточнили, что бонусные баллы получит тот, кто выделится из толпы. Приветствуются публичные спектакли и флешмобы.

Задача путешественников – побывать в пяти городах на пяти континентах и рассказать об этом опыте в социальных сетях. Других деталей не раскрывают: это станет сюрпризом и для самих участников проекта.

Пару незнакомцев будет сопровождать профессиональная съемочная группа. Все расходы на поездки и проживание покроет турагентство.

Чтобы податься на эту вакансию, нужно оформить заявку, прикрепив к ней двухминутное видео с объяснением, почему нужно выбрать именно вас, и ответами (желательно) на вышеупомянутые вопросы.

Ранее мы сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "Директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов. Также мы писали, что в России ищут испытателя дивана.

Смотрите видео: когда и куда путешествовать в Украине

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Источник: Сегодня
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