Ryanair вводит "спасательный тариф" на полеты в Польшу – 10 евро

Возможные даты путешествия со скидкой: с января по март 2020 года

Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу Фото: Pixabay

Ирландский лоукостер Ryanair вводит "спасательный тариф" (rescue fares) на линии Киев – Краков, чтобы помочь пассажирам "МАУ", которая закрывает этот маршрут. Улететь в Краков (аэропорт Балице) из Киева (Борисполь) или обратно предлагают за 10 евро. Возможные даты путешествия со скидкой: с января по март 2020 года. Забронировать дешевый билет можно до 14 ноября включительно.

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Также Ryanair предлагает за 10 евро улететь из Киева в Афины, Варшаву, Вену, Гданьск, Софию, Стокгольм и некоторые другие города Европы.

Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж, придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

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