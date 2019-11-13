Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ryanair вводит "спасательный тариф" на полеты в Польшу – 10 евро

Возможные даты путешествия со скидкой: с января по март 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:52
Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу
Ryanair предлагает дешевые авиабилеты в Польшу
Фото: Pixabay

Ирландский лоукостер Ryanair вводит "спасательный тариф" (rescue fares) на линии Киев – Краков, чтобы помочь пассажирам "МАУ", которая закрывает этот маршрут. Улететь в Краков (аэропорт Балице) из Киева (Борисполь) или обратно предлагают за 10 евро. Возможные даты путешествия со скидкой: с января по март 2020 года. Забронировать дешевый билет можно до 14 ноября включительно.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Также Ryanair предлагает за 10 евро улететь из Киева в Афины, Варшаву, Вену, Гданьск, Софию, Стокгольм и некоторые другие города Европы.

Учтите, что цены указаны за перелет в одну сторону. В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь (входит в услугу "приоритетной посадки"), а также багаж, придется оплачивать отдельно. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме этого, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро Осенние предложения лоукостеров: украинцам доступны билеты от 10 евро Скачок доллара, новые лоукост-рейсы, запрет ночного алкоголя в Киеве: итоги дня Знаменитая авиакомпания анонсировала открытие 18 рейсов из Украины в Европу
туризм видео перелеты авиабилеты Ryanair
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
«Писающий мальчик»: Рудинштейн рассказал о проблемах со здоровьем
«Писающий мальчик»: Рудинштейн рассказал о проблемах со здоровьем
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019

Популярные статьи

Сегодня, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Сегодня, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 20:05Техно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Елизавета II доказала всему миру, что возраст хобби не помеха: фото

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

Новости партнеров

«Пусть Месхи кусает локти»: Климова подразнила кадрами в бикини
«Пусть Месхи кусает локти»: Климова подразнила кадрами в бикини
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
Сын Джигарханяна высказался о свадьбе с экс-женой Казаченко
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса
Садальский рассказал, что знает о доценте-убийце
Садальский рассказал, что знает о доценте-убийце