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"Шведский стол" в Турции под угрозой отмены: что ждет отдыхающих

В стране могут изменить систему питания для туристов

Владимир Грисюк
Сегодня, 17:43

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в гостиницах и ресторанах страны, заменив его опцией "тарелка с завтраком и комплексное меню". Предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом сообщается на официальном сайте TÜROB.

"В местах пребывания гостей в настоящее время действуют столовые и рестораны. Поэтому предлагаем заменить опцию "шведский стол" на опцию "тарелка с завтраком и комплексное меню", – отметили в TÜROB.

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Многие отельеры в Турции отметили рациональность такого предложения, ведь это также поможет рационализировать расходы продуктов. Так, салаты и закуски не будут обветриваться и портиться, как на "шведском столе". Более того, повары смогут готовить блюда исключительно по желанию посетителя, что тоже поможет сократить расход продуктов.

В Турции из-за коронавируса могут изменить правила для туристов
В Турции из-за коронавируса могут изменить правила для туристов
Фото: Unsplash

Однако большинству гостиниц подобный формат оказался недоступен: для качественного обслуживания клиентов требуется больше персонала, а это – дополнительные расходы.

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Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что 2019 год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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Источник: Сегодня
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