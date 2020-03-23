"Шведский стол" в Турции под угрозой отмены: что ждет отдыхающих

В стране могут изменить систему питания для туристов

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в гостиницах и ресторанах страны, заменив его опцией "тарелка с завтраком и комплексное меню". Предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19). Об этом сообщается на официальном сайте TÜROB.

"В местах пребывания гостей в настоящее время действуют столовые и рестораны. Поэтому предлагаем заменить опцию "шведский стол" на опцию "тарелка с завтраком и комплексное меню", – отметили в TÜROB.

Читайте также: В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Многие отельеры в Турции отметили рациональность такого предложения, ведь это также поможет рационализировать расходы продуктов. Так, салаты и закуски не будут обветриваться и портиться, как на "шведском столе". Более того, повары смогут готовить блюда исключительно по желанию посетителя, что тоже поможет сократить расход продуктов.

В Турции из-за коронавируса могут изменить правила для туристов Фото: Unsplash

Однако большинству гостиниц подобный формат оказался недоступен: для качественного обслуживания клиентов требуется больше персонала, а это – дополнительные расходы.

Смотрите видео: чем может удивить Турция

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что 2019 год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

Кроме этого, мы рассказывали, как недорого отдохнуть за границей: эксперт дала полезные советы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться