Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Студенты сделали шикарный дом на колесах из старой машины скорой помощи: фото

В доме есть холодильник, душ, биотуалет и система электропитания на солнечных батареях

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:07
Студенты построили дом на колесах
Студенты построили дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again

Французские тревел-блогеры 24-летний Алексис Мартини и его 22-летняя девушка Флави Меро, которые приехали в Новую Зеландию по программе обмена, потратили восемь недель и около 30 тысяч новозеландских долларов (483,7 тыс. грн) на то, чтобы создать дом на колесах своей мечты. Пара смастерила его из потрепанной машины скорой помощи, а сейчас планирует 10-месячную поездку по стране, пишет издание News.com.

Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again
Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again
Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again
Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again
Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах
Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again
1/5

В доме у ребят есть холодильник, биотуалет, система электропитания на солнечных батареях и душ. Алексис признается, что они потратили больше, чем хотелось бы. Поначалу студенты даже подумывали купить просто подержанную легковушку, но этот вариант не подошел.

Смотрите видео: в Украине придумали альтернативу американским домам на колесах

Читайте также:
Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом на колесах: фото

"До того как приехать в Новую Зеландию, мы понятия не имели, как что делать. Но мы всему научились с помощью YouTube и старались сделать намного лучше", – отметил Алексис Мартини.

Блогеры надеется, что их инвестиции окупятся, когда нужно будет возвращаться во Францию. Машину они планируют продать, причем за сумму не меньшую, чем на нее потратили.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Испании молния уничтожила 40 домов на колесах Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео Одинокая мать превратила пожарную машину в уютный дом на колесах: фото
фото видео жилье новая зеландия дом на колесах
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
З однієї бабусі на іншу: Шаляпін закрутив новий роман
З однієї бабусі на іншу: Шаляпін закрутив новий роман
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

Вчера, 18:27Афиша

Взялась за старое: Меган Маркл получила первую работу после переезда из Британии

Вчера, 17:42Шоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Вчера, 16:55Шоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:01Events

День сурка: смешные картинки и поздравления

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

1 февраляШоу-бизнес

Виктор Павлик женится в четвертый раз: молодая невеста пожаловалась на осуждения людей

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов будет позитивный день, а Рыбам – повезет

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Это очень простой, но вкусный салат
Это очень простой, но вкусный салат "Любимый муж"
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
После Поляковой беларусов пришлось откачивать
После Поляковой беларусов пришлось откачивать
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети