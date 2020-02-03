Студенты сделали шикарный дом на колесах из старой машины скорой помощи: фото

В доме есть холодильник, душ, биотуалет и система электропитания на солнечных батареях

Студенты построили дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again

Французские тревел-блогеры 24-летний Алексис Мартини и его 22-летняя девушка Флави Меро, которые приехали в Новую Зеландию по программе обмена, потратили восемь недель и около 30 тысяч новозеландских долларов (483,7 тыс. грн) на то, чтобы создать дом на колесах своей мечты. Пара смастерила его из потрепанной машины скорой помощи, а сейчас планирует 10-месячную поездку по стране, пишет издание News.com.

Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again Алексис Мартини и Флави Меро создали свой дом на колесах Фото: instagram.com/ontheroad_trip_again 1/5

В доме у ребят есть холодильник, биотуалет, система электропитания на солнечных батареях и душ. Алексис признается, что они потратили больше, чем хотелось бы. Поначалу студенты даже подумывали купить просто подержанную легковушку, но этот вариант не подошел.

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"До того как приехать в Новую Зеландию, мы понятия не имели, как что делать. Но мы всему научились с помощью YouTube и старались сделать намного лучше", – отметил Алексис Мартини.

Блогеры надеется, что их инвестиции окупятся, когда нужно будет возвращаться во Францию. Машину они планируют продать, причем за сумму не меньшую, чем на нее потратили.

Напомним, ранее "Сегодня" показывали, как выглядит роскошный дом на колесах с кухней, спальней и камином. Кемпер представили на международной выставке трейлеров и товаров для отдыха Florida RV SuperShow. Также мы писали, как американец превратил школьный автобус в дом для путешествий. На ремонт Майкл Фюрер потратил 35 тысяч долларов, а потом с друзьями отправился на Аляску и в Канаду.

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