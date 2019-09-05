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ТОП-3 самых комфортных для жизни городов мира по версии The Economist

Эксперты рейтинга опирались на показатели доступности и качества медицины, образования и уровень преступности

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:42
Вена – самый комфортный город в мире
Вена – самый комфортный город в мире
Фото: Depositphotos

Аналитическое подразделение журнала The Economist Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Второй год подряд на первом месте оказалась столица Австрии – Вена. На второй и третьей позициях разместились австралийские мегаполисы Мельбурн и Сидней.

Вена, Австрия – первое место

Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
Вена возглавила рейтинг лучших городов для жизни
Фото: Владимир Грисюк, instagram.com/cotibegemot
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Мельбурн, Австралия – второе место

Мельбурн, Австралия
Мельбурн, Австралия
Фото: Depositphotos

Сидней, Австралия – третье место

Сидней, Австралия
Сидней, Австралия
Фото: Depositphotos

В ТОП-10 в порядке убывания также вошли Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Составляя этот список, исследователи опирались на показатели доступности и качества медицины, образования, уровень преступности, комфортный климат и инфраструктуру.

Смотрите видео: Вена стала самым комфортным городом для жизни

Киев оказался одним из неудобных для жизни городов мира, которые за последние годы улучшили свои показатели на 4,9%. Последнее место в общем рейтинге занял сирийский Дамаск. Помимо него в пятерку худших городов для жизни вошли Лагос в Нигерии, Дакка в Бангладеш, Триполи в Ливии и пакистанский Карачи.

Как сообщалось ранее, в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.

Смотрите видео: Винница стала самым комфортным городом в Украине

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