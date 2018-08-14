Назван самый комфортный город в мире для жизни

Сегодня, 11:22

Эксперты оценивали качество здравоохранения и образования, безопасность, состояние городской и культурной среды

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Столица Австрии Вена была признала самым комфортным городом для жизни. Список составили эксперты издания The Economist.

Ранее семь лет подряд первое место занимал австралийский Мельбурн. В этом году он занял вторую позицию. На третьем месте – японская Осака. После нее – канадский Калгари, а замыкает пятерку Сидней. 

Наименее комфортным городом для жизни составители рейтинга назвали столицу Сирии – Дамаск.

При составлении рейтинга комфортности эксперты The Economist оценивали города по нескольким параметрам, включая качество здравоохранения и образования, безопасность, состояние городской и культурной среды.

Напомним, Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018. 

Ранее мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.
Австрия, рейтинг, город, вена

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