Назван самый комфортный город в мире для жизни

Эксперты оценивали качество здравоохранения и образования, безопасность, состояние городской и культурной среды

Столица Австрии Вена была признала самым комфортным городом для жизни. Список составили эксперты издания The Economist.

Ранее семь лет подряд первое место занимал австралийский Мельбурн. В этом году он занял вторую позицию. На третьем месте – японская Осака. После нее – канадский Калгари, а замыкает пятерку Сидней.

Наименее комфортным городом для жизни составители рейтинга назвали столицу Сирии – Дамаск.

При составлении рейтинга комфортности эксперты The Economist оценивали города по нескольким параметрам, включая качество здравоохранения и образования, безопасность, состояние городской и культурной среды.

Напомним, Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018.

Ранее мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.