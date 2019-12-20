Турция придумала новую "революционную услугу" для отдыхающих

Идея возникла у руководителя рабочей группы по туризму Реджепа Явы

В Турции хотят принимать туристов круглый год Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Власти курорта Анталья в Турции, где уже с 2020 года введут новый налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера, придумала новую "революционную услугу" – они хотят принимать отдыхающих круглый год. Преодолеть сезонность туризма в регионе должны помочь спортивные и культурные события.

По данным Ассоциации туристических операторов Алании (ALTİD), большинство туристов едут в Анталью с мая по октябрь. В отличие от летних месяцев, зимний отдых там практически не развивается. В 2018 году турпоток зимой составлял 13% от общего числа туристов, в 2019-м – 14%. Власти города хотят исправить эту ситуацию, пишет "Вестник АТОР".

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Руководитель рабочей группы по туризму при мэрии Реджеп Яву утверждает, что Анталье необходимо проводить крупные спортивные и культурные мероприятия. "Курорт пока не может похвастаться инфраструктурой для зимнего отдыха, поэтому необходимо развивать термальные источники, наконец ввести в эксплуатацию горнолыжный центр Акдаг, организовывать больше мероприятий для привлечения туристов", – отметил он.

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В ALTİD также уверены: чтобы турецкие отели не закрывались на 5-6 месяцев из-за недостатка отдыхающих, нужно продвигать популярные в летний период регионы и зимой. Акцент при этом необходимо делать на "мягкий климат, чистый воздух и высокий сервис в отелях".

Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что уходящий год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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