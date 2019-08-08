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Туристы в панике: "Мону Лизу" вынесли из "Зала стран" в Лувре

"Пропажа" картины вызвала панику у многих туристов, говорят сотрудники музея

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:16
Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи
Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи
Фото: Depositphotos

Один из самых известных шедевров Леонардо да Винчи, "Мону Лизу",в связи с ремонтом отдельных помещений Лувра сотрудники музея переместили из "Зала стран" в зал "Галерея Медичи". Картина будет висеть там до октября. Однако "пропажа" картины вызвала панику у многих туристов, сообщает издание Le Parisien.
 

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Теперь войти в зал, где хранится "Джоконда", можно только через одну дверь. Причем туристов с обычными билетами, на которых нет пометки об определенном времени входа, уже не пропускают. В день Лувр принимает до 50 тысяч посетителей, 80% из них приходят посмотреть именно на полотно да Винчи.

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"Я никогда не видела такого хаоса. Не думала, что такое дилетантство в принципе возможно", –рассказала экскурсовод Изабелла, отметив, что двухчасовой тур по Лувру занял в два раза больше времени из-за человеческих пробок.

"Очередь в новый зал с "Моной Лизой" проходила через весь музей, а в часы пик начиналась во входном вестибюле под стеклянной пирамидой. Те, кому удалось попасть в зал с картиной, были вынуждены проходить по нему как можно быстрее: охранники заставляли очередь сразу продвигаться к выходу", – сказано в сообщении.

Напомним, бесследно исчезло полотно легендарного Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира". Куда делся шедевр, который в 2017 году продали на аукционе за 450 млн долларов члену саудовской монаршей семьи Бадеру аль-Сауду, никому не известно.

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Источник: Сегодня
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