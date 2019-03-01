Украинцам разрешили ездить без загранпаспорта в одну из стран мира

МИД Украины сделало важное заявление для путешественников

Тбилиси, Грузия Фото: Pixabay

Граждане Украины и Грузии в дополнение к существующему безвизовому режиму с 1 марта могут беспрепятственно посещать обе страны по внутренним биометрическим паспортам (ID-картам). Вступило в силу соответствующее соглашение между правительствами Украины и Грузии.

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"1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение между правительствами Украины и Грузии о взаимной отмене визовых требований – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержат бесконтактный электронный носитель", – заявили ранее в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, ране украинский загранпаспорт занял 41 место из 106 в Индексе паспортов компании Henley & Partners, так как на тот момент граждане Украины могли посещать без виз 128 стран. Также мы писали, что безвизовый режим для украинцев ввела еще одна страна.

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