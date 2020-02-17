Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6 тысяч метров: фото

Руслан Верин поднялся на вулкан Утурунку в Боливии

Украинский путешественник поднялся на вулкан Утурунку Фото: facebook.com/ruslanverin

Украинец Руслан Верин, которые путешествует по миру на велосипеде, поднялся на вулкан Утурунку в Боливии высотой более шесты тысяч метров над уровнем моря. Во время подъема он переночевал в палатке. "Снаружи было -20°C и сильный ветер", – написал Верин на своей странице в Facebook.

"Я не могу даже 100 метров протолкать велосипед без остановок. Усталость нарастает в геометрической прогрессии. Второй день абсолютно никого не встречаю. Абсолютно сам. Единственная дорога давно стала без следов машин. Потом перешла в тропинку, на которой мой след стал единственным", – отметил Руслан.

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Руслан Верин – украинский путешественник, спортсмен, проехал 60 тыс. км по Африке, Азии, Северной и Южной Америке.

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