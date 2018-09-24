Первый украинец, посетивший все 193 страны мира: "В Тувалу меня убеждали, что Украины не существует"

Киевлянин, побывавший во всех странах мира, рассказал нам о своих курьезах и страхах

Киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны мира согласно списку ООН! За годы странствий он нырял к крокодилам в Зимбабве, сидел в тюрьме в Гвинее, спорил на Барбадосе с пограничниками. А точку в своем путешествии Константин поставил на днях в Тихом океане, на острове Пасхи. Именно здесь мы застали рекордсмена и пообщались с ним.

О цели

Константину — 44 года, он работает адвокатом, является совладельцем юридической фирмы, женат, имеет двоих сыновей. Лишь за последние 5 лет в одних только полетах провел 1260 часов, или 52 дня!

"Цель посетить все страны мира я поставил себе 10 лет назад. К этому времени я побывал почти в 50 странах. Стал планировать все свои поездки и посвящать им все свое свободное время и средства, — рассказывает путешественник. — Я сам планирую свой график работы так, чтобы оставалось время на путешествия. Тут неоценимую помощь мне оказывает мой компаньон, который берет на себя управление компанией в мое отсутствие. Но все равно я не могу оставить бизнес больше, чем на две недели. На первом месте у меня все-таки семья и работа".

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О страхах

Константин признался нам, что иногда в путешествиях ему бывало не до смеха.

"Страшно было в Ираке, когда я попал под ракетный обстрел, страшно было, когда я нырял к крокодилам в Зимбабве, хотя был в клетке, но страх перед этими огромными рептилиями был на уровне инстинкта, — рассказывает Симоненко. — А в Гвинее я попал в местную тюрьму. Но именно страх помог мне не впасть в панику и суметь убедить местных полицейских меня отпустить. А в Сомали меня постоянно охраняли четыре автоматчика, и мы вынуждены были постоянно перемещаться по Могадишо, не задерживаясь нигде больше 30 минут, — не самое приятное впечатление. Страшно было в Мали, когда террористы ворвались в гостиницу и убили несколько десятков постояльцев через несколько часов после того, как я оттуда выехал. Страшно было путешествовать по Западной Африке во время эпидемии эболы. Но страх — это часть приключения".

Африка. Здесь разбираются в рогах и футболе. Фото: Facebook/konstantin.traveller

Об Украине

Путешественник-рекордсмен говорит, что в мире все больше знают про Украину.

"После 2014 года в большинстве стран Украину знают и, главное, наконец начали отличать ее от России, — рассказывает путешественник. — Практически в каждой стране знают две фамилии — Кличко и Шевченко. Про Шевченко знают везде, даже в Чаде и Нигере. Несмотря на то, что знают об Украине совсем немного — в целом к нашей стране достаточно хорошее отношение в мире. Все больше я замечаю украинских продуктов за границей, причем даже в самых удаленных уголках. Было приятно видеть наше шампанское в Северной Корее и конфеты в Гвинее-Бисау. Как ни странно, самый неприятный инцидент, связанный с моим украинским гражданством, произошел на вполне цивилизованном Барбадосе, с которым у нас даже безвизовый режим. Меня долго держали на границе, не впуская в страну. Оказалось, что Украина у них в том же списке, что Сирия, Южный Судан и Йемен — страны, где идет война. Но самый смешной случай был на Тувалу — увидев украинский паспорт, пограничники начали смотреть справочник и удивились, не найдя такой страны. Оказалось, справочник 1991 года выпуска".

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О дорогах

Учитывая, сколько путей-дорожек прошел киевлянин, мы попросили его сравнить дороги украинские и заграничные.

"Если сравнивать с европейскими, японскими или американскими, то, конечно, наши дороги проигрывают, — говорит Константин. — Но по сравнению с остальными странами у нас далеко не худший вариант. Есть страны, где асфальтовых дорог вообще считанные километры. В той же Африке расстояние в 100 километров преодолевается за 3—4 часа именно из-за ужасных дорог и крайне хаотичного дорожного движения".

О планах

Константин рассказывает, что традиционно привозит домой много сувениров — прежде всего, своим детям и друзьям.

"А для себя — сувенирные тарелки. Привожу их из всех стран, где побывал".

Сейчас список стран закрыт — что дальше?