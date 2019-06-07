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В Чернобыле тоже была: 21-летняя девушка увидела все страны мира

Лекси Элфорд установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:31
Лекси Элфорд
Лекси Элфорд
Фото: instagram.com/lexielimitless

21-летняя американка Лекси Элфорд 31 мая посетила Северную Корею – и это уже 196-й страна, в которой она побывала. Таким образом, девушка установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, увидевшей все страны мира. 

Побывать во всех странах мира: как это возможно

Как рассказывает Элфорд в интервью изданию Forbes, ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии. Когда Лекси была ребенком, она вместе с родителями путешествовала повсюду. "Это было частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Родители стремились показать мне, как живут люди в других странах мира, – рассказывает девушка. – Изначально не думала о рекорде. Такая цель появилась в 2016 году. Мне тогда исполнилось 18 лет, и я уже побывала в 72 странах". 

Смотрите видео: эксперты назвали самые популярные страны


Элфорд работает консультантом по путешествиям в агентстве своей семьи, а во время путешествий занимается фотографией и ведет блог. Она добавила, что финансирует свои поездки сама: "Я всегда знаю, когда хочу взять отпуск для путешествия, поэтому я берусь за любую работу, которую нахожу, и экономлю".

Как организовать путешествие: советы

"Я заранее собираю информацию, нахожу лучшие предложения, чтобы использовать баллы и мили для перелета, – рассказывает Лекси. – Останавливаюсь в дешевых отелях или хостелах, а также делаю рекламу отелю в обмен на проживание". 

Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
Лекси Элфорд из США посетила все страны мира
Фото: instagram.com/lexielimitless
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Девушка также добавила, что из-за проблем в оформлении виз сложнее всего ехать в страны Западной и Центральной Африки. Там она столкнулась со слабой туристической инфраструктурой, языковым барьером и высокой стоимостью безопасных поездок.

"Не так много рейсов, отелей или англоговорящих гидов, поэтому операторы полностью загнали туристический рынок в угол. Они могут установить любую возмутительную цену, которую они хотят, потому что нет других вариантов", – объяснит Лекси Элфорд.

Любопытно, что девушка 30 сентября 2018 года была в Чернобыле, где сделала пару атмосферных снимков. 

Поездка в Чернобыль
Поездка в Чернобыль
Фото: instagram.com/lexielimitless

Лекси Элфорд была в Чернобыле
Лекси Элфорд была в Чернобыле
Фото: instagram.com/lexielimitless

Напомним, киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны мира согласно списку ООН. Также "Сегодня" рассказывали, куда поехать в июне за границу: интересные города в Европе.

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