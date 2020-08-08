Бархатный сезон на море: ТОП-6 стран, открытых для украинцев

Рассказываем про погоду и особенности осеннего отдыха за границей

Бархатный сезон – отличное время для расслабленного отдыха без изнуряющей жары и с меньшим количеством туристов. Также это комфортный период для экскурсий и оздоровительных процедур.

О том, в какие страны украинцы смогут поехать в бархатный сезон-2020, а также об особенностях такого отдыха – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Турция

Турция-2020 Фото: Depositphotos

Украинцы смогут посетить Турцию без самоизоляции и тестирования, нужно только приобрести страховой полис на COVID-19. Бархатный сезон в Турции стартует со средины сентября и длится до средины октября. В это время климат становится не таким жарким, а отдыхающих в разы меньше. На курортах страны отдыхает больше европейцев, а осенние развлечения не уступают по насыщенности летним.

Средняя температура воздуха в сентябре составляет +32 градуса, а температура воды – +26. В октябре средние показатели — +27 и +25 градусов соответственно. Однако, климат и погода отличаются в зависимости от курорта, который вы выберите. Ведь Турция омывается четырьмя морями – Средиземным, Эгейским, Мраморным и Черным.

Цены на номера в отелях почти не снижаются, зато развлечения становятся гораздо дешевле. По приятным ценам можно попробовать катание та яхтах, дайвинг и другие водные развлечения. Еще в бархатный сезон в Турции можно заняться шопингом, ведь в это время тут стартуют глобальные распродажи со скидками 50-70%.

Ранее мы рассказывали, безопасно ли в Турции во время пандемии.

Египет

Египет-2020 Фото: Depositphotos

Сдавать ПЦР-тест на коронавирус для въезда в страну не нужно. Погода в Египте в сентябре становится более мягкой чем летом, а море все так же очень теплое. В октябре и ноябре климат становится еще более оптимальным, но и количество отдыхающих увеличивается, ведь европейские курорты к этому времени уже закрыты. Правда, как будет в этом сезоне в связи с пандемией и "закрытием" стран – все еще непонятно.

Средняя температура в Египте в октябре — +30 градусов, а температура моря —+27. Однако, температурные показатели между курортами могут отличаться вплоть до 5 градусов.

Еще осень в Египте хорошо подходит для загара, ведь можно не бояться получить солнечные ожоги или солнечный удар. Кроме пляжного отдыха можно также насладиться экскурсиями без изнуряющей жары и увидеть главные достопримечательности страны – пирамиды Гизы и Долину царей. В Египте иногда усиливаются прохладные ветра, однако в бархатный сезон они чаще всего бывают в вечернее время.

Черногория

Черногория-2020 Фото: Pixabay

С 7 августа украинские туристы могут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестирования и дополнительных условий. Сентябрь считается "золотым" месяцем для пляжного отдыха в стране. Здесь становится не так жарко, многие туристы уезжает, большинство фруктов созревает, а в воздухе чувствуется атмосфера умиротворения. Средняя температура воды в море — +22-23 градуса.

В бархатный сезон вы также сможете открыть для себя туристическую сторону Черногории. Здесь находится огромное количество исторических и природных памяток, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комфортные погодные условия только усилят ваши впечатления от увиденных древних городов с красными черепичными крышами и впечатляющих природных парков.

Хорватия

Хорватия-2020 Фото: Depositphotos

Для посещения страны украинцам нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда, или пройти 14-дневную самоизоляцию в Хорватии. Погода в этой стране осенью очень теплая, и создается впечатление, что лето продолжается. Сентябрь – самый комфортный месяц бархатного сезона. В эту пору здесь проходит закрытие яхтенного сезона, и вы можете насладиться парусной прогулкой или посмотреть соревнование по парусному спорту – регату. Цены на отдых в Хорватии в сентябре почти не отличаются от летних.

Отдых в Хорватии в октябре — это волшебный период, когда всю страну украшает золотая и бордовая листва. Средняя температура в этом месяце держится на уровне +20 градусов, а купаться в море уже прохладно. Отдых в это время понравится тем, кто хочет оздоровиться на термальных курортах, или любителям рыбалки. Также можно отправится на экскурсию в древние исторические города Хорватии: Дубровник, Загреб, Слит и Пулу. Цены на жилье в Хорватии в октябре несколько ниже, чем летом.

Албания

Албания-2020 Фото: Depositphotos

Албания открыла свои границы для туристов из всех стран, без тестирования и любых других ограничений на въезде. Бархатный сезон здесь длится до средины октября и отлично подходит для отдыха на побережье с детьми. Также можно использовать осенний отпуск в Албании для оздоровления на одном из термальных источников, или посетив природные и исторические достопримечательности.

Средняя температура в сентябре составляет +28 градусов, однако ночью становится прохладнее – до +17. Также иногда бывают дожди. Температура воды в море остается высокой – до +24-25 градусов. В октябре на курортах Албании становится прохладнее – +22 градуса тепла, а температура ночью всего +10. Зато в это время цены на жилье значительно ниже.

Болгария

Болгария-2020 Фото: Depositphotos

Украинцам разрешено въезжать на территорию Болгарии без ПЦР-теста на коронавирус. Бархатный сезон в Болгарии длится всего две недели и заканчивается к 20 числам сентября. За это время дневная температура падает с +27 до +24, но средняя температура моря остается на отметке +23-24 градуса. Для вечерних прогулок по болгарским набережным уже следует надевать кофту или кардиган. Учтите, что развлечения в Болгарии закрываются в начале сентября, с отъездом большей части отдыхающих. Поэтому будет сложно найти работающие парки аттракционов или водные горки.

Бархатный сезон для отдыха в стране часто выбирают желающие улучшить свое здоровье в одном из санаториев или спа-центров. Еще в это время на болгарские курорты приезжают люди пожилого возраста и туристы с ограниченным бюджетом.

Ранее мы рассказывали, что взять с собой на море: список необходимых вещей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться