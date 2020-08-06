Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Черногория еще больше упростила въезд украинским туристам

6 августа, 16:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Въезд украинцев в Черногорию разрешен с 7 августа без ограничений

После того как украинский дипломат выразил возмущение ослаблением Черногорией правил въезда российским туристам, власти этой республики приняли решение упростить въезд и для наших сограждан.

Реклама

С пятницы, 7 августа, украинские туристы могут въезжать в Черногорию без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий.

"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", — отметила пресс-служба правительства Черногории.

Сайт "Сегодня" также писал, что в начале июля Черногория упростила въезд для туристов из Украины, и нашим гражданам при въезде не нужно было проходить обязательный тест.

Однако украинцам были запрещены путешествия на автотранспорте и даже запрещены самостоятельные путешествия на самолете, а только в составе туристической группы, что возмутило консула Украины в Черногории Михаила Шматова.

Реклама

Новости "Сегодня" также сообщали, что в настоящий момент Украина не соответствует критериям, чтобы попасть в условный "зеленый" список, который позволяет гражданам путешествовать в страны Европейского Союза. Однако для нескольких категорий граждан сделали исключение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм Черногория туристы коронавирус отдых в Европе

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять