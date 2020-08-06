Черногория еще больше упростила въезд украинским туристам

Въезд украинцев в Черногорию разрешен с 7 августа без ограничений

После того как украинский дипломат выразил возмущение ослаблением Черногорией правил въезда российским туристам, власти этой республики приняли решение упростить въезд и для наших сограждан.

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С пятницы, 7 августа, украинские туристы могут въезжать в Черногорию без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий.

"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", — отметила пресс-служба правительства Черногории.

Сайт "Сегодня" также писал, что в начале июля Черногория упростила въезд для туристов из Украины, и нашим гражданам при въезде не нужно было проходить обязательный тест.

Однако украинцам были запрещены путешествия на автотранспорте и даже запрещены самостоятельные путешествия на самолете, а только в составе туристической группы, что возмутило консула Украины в Черногории Михаила Шматова.

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Новости "Сегодня" также сообщали, что в настоящий момент Украина не соответствует критериям, чтобы попасть в условный "зеленый" список, который позволяет гражданам путешествовать в страны Европейского Союза. Однако для нескольких категорий граждан сделали исключение.

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