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В Луцке туристам покажут подземный город, которому 400 лет: фото

Работы в рамках проекта планируют закончить к концу июля 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:41
Подземелье в Луцке
Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org

В Луцке под конец лета 2020 года планируют открыть для туристов 400-летнее подземелье бывшего коллегиума и монастыря иезуитов, над которыми сейчас располагается Волынский колледж Национального университета пищевых технологий. Об этом сообщает Travel Press Club на своей странице в Facebook.

Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org
Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org
Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org
Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org
Подземелье в Луцке
Фото: travelforfun.org
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"Часть подземелья под Кафедральным собором святых апостолов Петра и Павла уже расчищена. Проводится реставрация. Надеемся, что работы в рамках проекта закончатся к концу июля 2020 года, и у нас будет замечательная туристическая аттракция", – заявил заместитель городского головы Григорий Недопад.

Смотрите видео: под Луцком прошел фестиваль тюльпанов

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В Луцке также установят современную подсветку известных туристических объектов – Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла, Лютеранской кирхи и исторического центра. Кроме этого, в городе появиться полноценная набережная после реконструкции дамбы реки Стырь и установки там современного освещения.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как можно провести выходные в Луцке. Кроме этого, мы рассказывали, как в Луцке прошел 13-й фестиваль "Бандерштат".

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Источник: Сегодня
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