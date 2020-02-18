В Луцке туристам покажут подземный город, которому 400 лет: фото
Работы в рамках проекта планируют закончить к концу июля 2020 года
В Луцке под конец лета 2020 года планируют открыть для туристов 400-летнее подземелье бывшего коллегиума и монастыря иезуитов, над которыми сейчас располагается Волынский колледж Национального университета пищевых технологий. Об этом сообщает Travel Press Club на своей странице в Facebook.
"Часть подземелья под Кафедральным собором святых апостолов Петра и Павла уже расчищена. Проводится реставрация. Надеемся, что работы в рамках проекта закончатся к концу июля 2020 года, и у нас будет замечательная туристическая аттракция", – заявил заместитель городского головы Григорий Недопад.
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В Луцке также установят современную подсветку известных туристических объектов – Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла, Лютеранской кирхи и исторического центра. Кроме этого, в городе появиться полноценная набережная после реконструкции дамбы реки Стырь и установки там современного освещения.
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