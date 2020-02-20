В Турции придумали уловку для отдыхающих: почему поездка подорожает

Это решение поможет ощутимо увеличить расходы путешественников на отдых

С 18 февраля на территории Турции начала действовать новая дисконтная карта привилегий, упрощающая процесс покупок. По мнению Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB), она поможет ощутимо увеличить расходы путешественников на отдых. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Владельцы дисконта смогут оплатить покупки в международных и локальных магазинах, ресторанах и отелях страны, проезд в общественном транспорте, а также воспользоваться акциями на трансфер от и до аэропорта.

В Турции придумали, как увеличить расходы туристов Фото: Depositphotos

По данным Статистического управления страны TurkStat, по итогам 2019 года средний расход туристов в стране составил 666 долларов (16,3 тыс. грн) на человека, что лишь ненамного превышает показатель 2018-го. Дисконтная программа нацелена на увеличение этих трат на 100-150 долларов (2,4-3,6 тыс. грн).

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На сайте программы говорится, что карту можно приобрести в аэропортах, туристических офисах, отелях и торговых центрах, однако детали не указаны.

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Напомним, ранее глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык заявил, что 2019 год выдался достаточно хорошим для турецкого туризма: отмечается рост спроса со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Румыния и Болгария, "хорошо закрылись" рынки стран СНГ. Тем не менее желаемого уровня доходов отельеры пока не достигли, поэтому тенденция роста стоимости размещения в стране сохранится и в 2020 году.

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