В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Власти страны предупреждают о скором повышении цен

В Турции вводят новый налог Фото: Depositphotos

С 1 апреля 2020 года Министерство финансов Турции вводит налог, который будет распространится на все отели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги страны. Их владельцы обязаны сначала отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% и возможно даже больше. При этом налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание, услуги бассейна и SPA, конференций, развлечений. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

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Как утверждают эксперты, многие турецкие отели уже объявили контрактные цены на 2020 год, а туроператоры начали их продавать по акции "Раннего бронирования". И сейчас непонятно, каким образом ситуация будет развиваться дальше: будут эти цены пересмотрены или нет.

По мнению специалистов туриндустрии, стоимость размещения в турецких отелях в 2020 году увеличится на 5-15%. Цифры соответствуют ежегодному привычному повышению прайса.

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