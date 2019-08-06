Wizz Air будет летать из Одессы: цены от 15 евро

В стоимость самого дешевого билета Wizz Air включена бесплатная перевозки только одной единицы ручной клади

Wizz Air открывает рейсы из Одессы Фото: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air, который почти вдвое повысил цену на популярную услугу, с ноября 2019 года начнет летать из Одессы в ряд европейских стран. Кроме этого, также открывается новый авиамаршрут из Львова (Львов – Ларнака), который стартует 28 октября. Об этом на пресс-конференции в новом терминале одесского аэропорта объявили представители авиакомпании.

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К слову, в стоимость самого дешевого билета Wizz Air включена бесплатная перевозки только одной единицы ручной клади с размерами 40x30x20 см.

Дешевые авиабилеты Wizz Air из Одессы

Будапешт

Во вторник и субботу, цены от 429 грн в одну сторону.

Берлин

Во вторник и субботу, цены от 1729 грн в одну сторону.

Вроцлав

В понедельник и пятницу, цены от 429 грн в одну сторону.

Гданьск

Во вторник и субботу, цены от 719 грн в одну сторону.

Катовице

Во вторник и субботу, цены от 429 грн в одну сторону.

Братислава

В среду и воскресенье, цены от 492 грн в одну сторону.

Рейсы Львов – Ларнака авиакомпании Wizzair будут совершаться по понедельникам и пятницам, цены на билеты – от 719 гривен в одну сторону.

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

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