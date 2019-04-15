Лоукостер Wizz Air почти вдвое повысил цену на популярную услугу
Приоритетная посадка требуется, чтобы провезти два предмета ручной клади
Лоукостер Wizz Air увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки Wizz Priority почти в два раза – с 17 до 30 евро. Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте авиакомпании.
Указано, что услуга стоит в зависимости от рейса 5-30 евро. Ранее этот диапазон составлял 5-17 евро.
Как известно, услуга приоритетной посадки разрешает взять в ручную кладь два предмета:
- габаритами до 55х40х23 см весом до 10 кг;
- габаритами до 40х30х20 см весом до 10 кг.
Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.
Сумка, которую можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.
Требования ужесточила и МАУ — за ноутбук в руках придется доплатить:
Из-за эти правил лоукостеры ранее были оштрафованы, где антимонопольщики пришли к выводу, что перевозчики обманывают потребителей. В Украине началось аналогичное расследование.
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