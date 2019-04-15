Лоукостер Wizz Air почти вдвое повысил цену на популярную услугу

Приоритетная посадка требуется, чтобы провезти два предмета ручной клади

Фото: airportkiev / Facebook.

Лоукостер Wizz Air увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки Wizz Priority почти в два раза – с 17 до 30 евро. Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте авиакомпании.

Указано, что услуга стоит в зависимости от рейса 5-30 евро. Ранее этот диапазон составлял 5-17 евро.

Как известно, услуга приоритетной посадки разрешает взять в ручную кладь два предмета:

габаритами до 55х40х23 см весом до 10 кг;

габаритами до 40х30х20 см весом до 10 кг.

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

Сумка, которую можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Требования ужесточила и МАУ — за ноутбук в руках придется доплатить:

Из-за эти правил лоукостеры ранее были оштрафованы, где антимонопольщики пришли к выводу, что перевозчики обманывают потребителей. В Украине началось аналогичное расследование.

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