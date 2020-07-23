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Wizz Air открывает рейсы в Италию из 5 украинских городов

Сегодня, 08:30

Часть новых рейсов откроются с августа и октября 2020 года

Венгерский лоукостер Wizz Air, который возобновляет рейсы из Украины в ОАЭ, объявил об открытии 14 новых рейсов в Италию из пяти украинских городов. Авиакомпания открыла продажу билетов из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Болонью, Венецию, Верону, Катанию, Милан, Неаполь и Рим, сообщает пресс-служба Wizz Air на официальной странице в Facebook.

Часть новых рейсов откроются в августе и октябре 2020 года, а остальные — в марте 2021 года. Билеты стоимостью от 402 гривен в одну сторону уже в продаже.

Скриншот с сайта facebook.com/wizzair

Список новых рейсов из Украины в Италию

Рейсы из Киева:

  • Киев – Болонья с 29 марта 2021;
  • Киев - Венеция Тревизо с 14 августа 2020 года;
  • Киев - Катания (Сицилия) с 29 марта 2021;
  • Киев - Милан Мальпенса с 28 марта 2021;
  • Киев - Неаполь с 14 августа 2020 года;
  • Киев - Рим Фьюмичино с 28 марта 2021 года.
Скриншоты с сайта wizzair.com

Рейсы со Львова:

  • Львов – Верона с 29 марта 2021;
  • Львов - Катания (Сицилия) с 30 марта 2021;
  • Львов – Милан Мальпенса с 14 августа 2020 года;
  • Львов - Рим Чампино с 16 августа 2020 года.

Рейсы из Харькова:

  • Харьков – Венеция с 30 марта 2021;
  • Харьков - Милан с 26 октября 2020 года.

Рейсы из Запорожья:

  • Запорожье - Милан с 27 октября 2020 года.

Рейсы из Одессы:

  • Одесса – Венеция с 29 марта 2021 года.

Сейчас в авиакомпании доступно 17 рейсов из Украины в Италию. Три первых рейса из Одессы в Италию открылись в июне 2020 года.

Напомним, что въезд в Италию, как и в другие страны Евросоюза, пока закрыт для украинцев. Ограничения на въезд в страны ЕС могут быть сняты после того, как показатель заболеваемости на коронавирус в Украине будет равен среднему показателю в Евросоюзе или будет ниже.

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