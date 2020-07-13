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"У ЕС нет никаких претензий к безвизу с Украиной": интервью с Дмитрием Кулебой

13 июля, 08:35

Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк

Безвиз с ЕС для Украины находится в абсолютной безопасности, а вот здоровье граждан в условиях пандемии - в опасности

На днях Хорватия, которая одна из немногих открыла свои границы для украинцев, ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию (может быть сокращена на неделю, если за собственные средства сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат). С 15 июля полный запрет на въезд украинцев вводит Венгрия, которая до этого позволяла транзит. По сути, без карантина и отрицательных тестов на коронавирус, а также без обязательной обсервации по возвращению в Украину, можно улететь на отдых только в Турцию. Подробно о том, какие страны открыты на въезд для украинце, сайт "Сегодня" писал в статье "Отпуск за границей: как поехать на море в Хорватию и почему после Египта нужен карантин".

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Когда украинцы снова смогут летать по безвизу в ЕС, а по возвращению из-за границы не нужно будет сидеть на карантине, рассказал сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

- Украинцы считают, что в условиях коронавируса и де-факто закрытых границ первое, что должен делать министр иностранных дел, приходя на работу – обзванивать своих иностранных визави и договариваться об открытии границ. Так когда, наконец, мы сможем свободно путешествовать?

- Во-первых, я уже выполнил поручение украинцев, всех обзвонил, со всеми переговорил и мы уже наладили механизмы, каким образом нам максимально упростить движение в той коронавирусной реальности, которая существует, и как можно быстрее снять ограничения и восстановить полноценное и свободное движение украинцев. Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных на 100 тыс. населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 тыс. населения. О снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону мы сможем говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше. Это ключевое требование. Как я уже назвал цифры, вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого. Поэтому все в руках исключительно нас самих. И здесь не только власть, но каждый гражданин сейчас должен вести себя ответственно, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

- На брифинге в вторник, 7 июля, вы сказали, что сейчас для украинцев открыто 23 страны. Однако по факту, если проверить условия въезда по "Интерактивной карте мира" МИД, большинство требуют отрицательный тест на Covid-19 и обязательную 7-14-дневную обсервацию. Получается не такое уж и свободное передвижение. С какими странами сейчас ведет переговоры МИД о взаимном открытии границ?

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- Давайте сначала внесем ясность для граждан: все страны делятся на три категории. Первая – куда въезд запрещен при любых обстоятельствах. Вторая – это страны, куда въезд разрешен, но надо соблюдать ряд правил, которые вы упомянули. Но въезд туда принципиально разрешен и поэтому мы включаем эти страны в общий список. И третья – куда въезд в принципе свободно разрешен, достаточно показать результат теста, что не является проблемой, или провести его на месте. Из последних двух групп и состоит список из 23 стран. Мы постоянно работаем над тем, чтобы этот список пополнялся дополнительными странами, и украинские граждане имели возможность туда путешествовать. Но я повторю, как мантру, то, что говорю всегда: дорогие украинцы, куда бы вы ни ехали, пожалуйста, придерживайтесь максимальных правил безопасности. Коронавирус все еще вокруг нас, ситуация в мире ухудшается и вы должны быть максимально осторожными.

- Правильно ли мы понимаем, что даже по тем странам, которые разрешили въезд украинцам, но в списке Минздрава они находятся в "красной" зоне, по прибытию наши граждане должны уйти на обязательную обсервацию или получить отрицательный тест на коронавирус?

- Да, правильно понимаете. Но, должен сказать, что мы в МИД проанализировали эту модель "красных" и "зеленых" стран, и буквально в среду я говорил с министром здравоохранения о том, что нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или другой категории, чтобы этот список был более объективным и больше соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается, я уже их назвал. Мы, как и ЕС, тоже должны привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а к критериям. Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к красной зоне, а не писать, что любая страна, в которой больше 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список. Тогда мы создаем нединамичную ситуацию и страны будут находиться в "красном" списке несправедливо, а украинские граждане будут терять возможность и возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытию.

- Вы сказали о пересмотре. А какие сроки?

- В среду (8 июля – Авт.) мы поговорили с Максимом Степановым. Мне кажется, он услышал мои аргументы. Обычно у нас очень эффективное взаимодействие с Минздравом и с министром Степановым, который действительно очень эффективно работает на этом поприще. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время они эти критерии скорректируют.

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- 1 июля Европейский Совет одобрил список из 15 третьих стран, гражданам которых разрешен въезд. Несмотря на безвиз, Украины в этом перечне нет. В рекомендация ЕС указано, что он будет пересматриваться каждые две недели. То есть, следующий пересмотр – 14 июля. Есть ли у Украины шансы попасть в этот "зеленый" список?

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- В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом. А это тоже очень важный критерий. Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС.

- Да, в рекомендациях ЕС указано, что для открытия границ показатель заболеваемости должен быть не выше среднего по ЕС по состоянию на 15 июня. А это – 16 человек на 100 тыс. населения. Правильно?

- Тогда у них было почти 14 больных на 100 тыс. населения. По состоянию на сейчас показатель в ЕС – 16,3 больных на 100 тыс. населения.

- То есть, Украина должна достичь этого показателя и только тогда ЕС откроет для нас границы?

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- Да.

- Не считаете ли Вы, что из-за коронавируса и рекомендаций ЕС наш безвиз де-факто заблокирован? Справедливая ли это политика Брюсселя по отношению к Украине?

- Знаете, у меня нет проблем с тем, чтобы покритиковать Брюссель за некоторые вещи. Но именно в этом случае я убежден, что критиковать их не за что. Более того, мы уже неоднократно слышали и публичные, и непубличные комментарии и заверения наших коллег из Еврокомиссии, что у ЕС нет никаких фундаментальных претензий к безвизу с Украиной. В отличие от, например, наших друзей – Грузии – там есть вопросы по безвизу. Наш безвиз находится в абсолютной безопасности. Но здоровье граждан в условиях пандемии находится в абсолютной опасности. Поэтому, не нужно воспринимать установленные ограничения, как угрозу безвизу.

Во второй части интервью с Дмитрием Кулебой в ближайшие дни читайте об угрозах со стороны России, войне на Донбассе, Минских договоренностях и возвращении Крыма.

Напомним, на брифинге в МИДе 7 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на сегодняшний день для украинцев открыты границы 23 стран:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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