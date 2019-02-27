За въезд в Венецию придется заплатить до 300 гривен

Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города

Венеция Фото: Владимир Грисюк

Коммунальный совет Венеции (Италия) на вечернем заседании 26 февраля согласовал введение с 1 мая платы за въезд в исторический центр города. Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город, сообщает The Herald.



INSTAGRAM 27 Фев 2019 в 12:43 PST

На первом этапе сбор составит 3 евро с человека. Собранные с туристов деньги будут потрачены на содержание города, в том числе уборку огромных объемов мусора, который оставляют после себя туристы.

Предполагается, что новый налог будет входить в стоимость авиа- и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте, в том числе такси.



INSTAGRAM 27 Фев 2019 в 12:40 PST

"Эта мера призвана поощрить развитие цивилизованного туризма в нашем городе", – сказал член совета Джованни Джусто.

Введение данного сбора было заложено еще в правительственном законопроекте о государственном бюджете Италии на 2019 год, который был принят парламентом в декабре прошлого года. Член коммунального совета уточнил, что сумма "налога" не должна превышать 10 евро (около 300 гривен) с одного человека.



INSTAGRAM 27 Фев 2019 в 12:42 PST

Напомним, ранее Луиджи Бруньяро раскритиковал туристов, которые жалуются на слишком высокие цены в городе, и обозвал их "скрягами". Также мы писали, что в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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