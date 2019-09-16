Захватывающая Полтава: куда пойти, что попробовать и где остановиться в городе

"Сегодня" побывали в Полтаве, чтобы проверить на себе и рассказать вам, как увлекательно провести там уикенд

Полтава – красивый и яркий город Фото: Depositphotos

Сорочинкий ярмарок, Диканька, Полтавской битва, выражение "как шведов под Полтавой" – это первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь о родине Котляревского и Гоголя. А вспомнить все-таки стоит, ведь Полтаву хоть раз в жизни должен увидеть каждый уважающий себя украинец.

Достопримечательности Полтавы: куда пойти в городе

"Сегодня" побывали в Полтаве, чтобы проверить на себе и рассказать вам, как увлекательно провести уикенд в этом городе, где остановиться, что посмотреть и что попробовать.

Достопримечательности Полтавы Фото: Владимир Грисюк Достопримечательности Полтавы Фото: Владимир Грисюк Достопримечательности Полтавы Фото: Владимир Грисюк Достопримечательности Полтавы Фото: Владимир Грисюк Достопримечательности Полтавы Фото: Владимир Грисюк 1/5

Как добраться: "Интерсити" из Киева идет три часа. Также сюда ходят комфортабельные автобусы с центрального автовокзала в Киеве (ст. м. Демеевская).

Особняк для любовницы Бахмутского

В Полтаве есть даже свой сказочный "арабский дворец" – этот дом, который в начале ХХ века построил подрядчик Наум Бахмутский. Его пригласили в город для сооружения Крестьянского банка. Однако, кроме банка, он успел возвести дом для своей любовницы Изабеллы. И вот, что получилось.

Дом Бахмутского Фото: poltava365.com

Здание впечатляет красотой: на фасадах можно заметить стилизованные элементы мавританской архитектуры, что по своей сути уникально для Полтавы. Кстати, некоторые исследователи засчитывается особняк к работам знаменитого Владислава Городецкого.

Особняк привлекает внимание туристов Фото: prbatteries.com

К сожалению, сейчас особняк находится в упадке. Хотя раньше было еще хуже: дом национализировали, перестраивали под коммуналки, от него отказывались законные наследники и покупали безразличные предприниматель. Очень надеемся, что эта жемчужина Полтавы когда-то все-таки возродиться из пепла.

Дом Бахмутского находится на старинной улице Полтавы – Парижской Коммуны. Неподалеку расположен Корпусный парк. С другой стороны квартала – остановка "Кукольный театр", где проходят маршруты местных такси № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, которыми можно доехать с вокзала.

"Панночка" и "Солоха-ведьма"

Аллея со скульптурами Гоголевских героев открыли в Полтаве 1 апреля 2009 года – это своеобразный подарок писателю по случаю двухсотлетнего юбилея со дня его рождения. Композиция включает восемь фигур: "Вакула", "Солоха-ведьма", "Похищение луны", "Нос", "Тарас Бульба", "Сорочинская ярмарка", "Панночка" и "Николай Гоголь". Не все арт-объекты, правда, прошли 10-летнее испытание временем, но посмотреть там до сих пор есть на что!

Аллея Гоголевских героев, Полтава Фото: igotoworld.com Аллея Гоголевских героев, Полтава Фото: igotoworld.com Аллея Гоголевских героев, Полтава Фото: igotoworld.com Аллея Гоголевских героев, Полтава Фото: igotoworld.com Аллея Гоголевских героев, Полтава Фото: igotoworld.com 1/5

Доехать до аллеи Гоголевских героев можно на авто, двигаясь по одной из главных улиц города – Небесной Сотни. Также сюда курсирует общественный транспорт: от железнодорожного вокзала "Полтава-Киевская" автобусом №1 (до остановки "Краеведческий музей"), далее пройти 200 метров в обратную сторону (относительно движения автобуса) по улице Небесной Сотни.

С автовокзала (на массиве "Алмазный") сюда направляются городские автобусы №52 (остановка "Краеведческий музей"), №43 (остановка "Площадь 1100-летия Полтавы") или №19а (остановка "Корпусный парк").

Дом легенды

Полтава – это именно то место, куда нужно ехать за украинской автентикой. Если вы зачитывались "Энеидой" и "Наталкой Полтавкой" в школе, вам будет очень интересно увидеть собственными глазами, где все это писалось. Дом Ивана Петровича – типичное украинское жилище XVIII – нач. XIX столетий. Здесь есть пяти небольших комнат, а также сарай и колодец-журавль.

Музей-усадьба И. Котляревского в Полтаве Фото: Wikipedia

Любопытно, что усадьба воссоздана в 1969-м по рисунку Тараса Шевченко, выполненному с натуры в 1845 году. Внутри дома хранятся личные вещи Котляревского, рукописные страницы его произведений и первые издания книг. К слову, писатель прожил в Полтаве большую часть жизни. Так что не Гоголем единым.

Дом Ивана Котляревского Фото: Nataliya Shestakova

Музей находится в центральной части города, по адресу Соборная площадь, 3. В весенне-летний сезон приходить можно с 10.00 до 18.00, в осенне-зимний сезон – с 9.00 до 17.00. Понедельник – выходной, а последний вторник каждого месяца – санитарный день.

Скелет мамонта и скифское золото в музее

Краеведческий музей – лучший во всей Полтаве и один из старейших в Украине (основан аж в 1891 году!). Фишка экспозиции – атрибуты казацкого быта и оружие, огромный скелет мамонта и "Сокровищница", где представлены самые уникальные артефакты. Настолько уникальные, что их даже нельзя фотографировать!

Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк Полтавский краеведческий музей Фото: Владимир Грисюк 1/7

Сейчас в музее хранится более 190 тыс. объектом старины – доспехов, холодного оружия, домашней утвари и предметов быта. Экстерьер и интерьер здания в стиле украинского модерна заслуживают на ваше селфи. Кстати, не забудьте посмотреть на древний скифские бабы, размещенные на заднем дворе музея.

Музей находится в центральной части города Фото: PR Batteries

Музей находится в центральной части города, на ул. Конституции, 2. Автотранспортом по трассе М 03 (Киев – Полтава – Харьков), затем от Корпусного сада по Октябрьской улице до пересечения с улицей Конституции. Можно приезжать с 9.00 до 17.00. Понедельник – с 10.00 до 17.00. Выходной день – среда.

Полтавские пирамиды

Очень интересные (но малоизвестные!) достопримечательности есть и в Полтавской области. Например, в селе Комендативка (Кобеляцкий район) находится загадочная усыпальница, которая внешне напоминает пирамиду племени майя. Идея строительства принадлежит Александру Билевичу – у него в этом поселке было дворянское родовое имение. В 1864 году преждевременно умерла его жена София, и Алесандр в ее честь соорудил Софиевскую церковь в виде трёхъярусной пирамиды. 15-метровое здание (высшая среди трех европейских пирамид) увенчал крест.

Пирамида в селе Комендативка Фото: igotoworld.com

А в с. Березовая Рудка (Пирятинский район) вы найдете 10-метровую пирамиду-усыпальницу, которую на могиле своих родителей построил посол Российской империи в Египте Игнат Закревский. Произошло это в 1898 году.

Пирамида Закревских Фото: tamtour.com.ua

Где остановится в Полтаве

В Полтаве есть несколько вариантов для размещения: бюджетный турист может снять койку-место в хостеле – стоит от 160 грн в сентябре, а вот номер в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 900 грн.

Если вы хотите отдохнуть в максимальном комфорте, – рекомендуем Premier Hotel Palazzo на ул. Гоголя, 33. Это классический бизнес-отель с полтавской айдентикой и гостеприимством. Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов из разных уголков мира. По сути – это еще один полтавский музей.

Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов Фото: Владимир Грисюк Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов Фото: Владимир Грисюк Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов Фото: Владимир Грисюк Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов Фото: Владимир Грисюк Гордость отеля – коллекция из 370 тканых гобеленов Фото: Владимир Грисюк 1/5

В пешей доступности отсюда находится большинство памятников и достопримечательностей Полтавы: Кафедральный собор, Музыкально-драматический театр, художественная галерея и огромное количество музеев, среди которых краеведческий, литературно-мемориальный, авиации и космонавтики, музеи-усадьбы известных писателей. По мнению пользователей крупнейшего сервиса бронирования жилья Booking.com, Premier Hotel Palazzo достоин оценки "Превосходно" – 9,4 из возможных 10,0.

Номер в Premier Hotel Palazzo Фото: prbatteries.com

Что попробовать в Полтаве

Поскольку мы останавливались в Premier Hotel Palazzo, расскажем о меню ресторана "Палаццо", который находится на первом этаже отеля:

Среди лучших закусок – паштет из куриной печени с ягодным мармеладом и миндалём.

В качестве основного блюда можно выбрать полтавский куриный борщ с черносливом и копченой грушей, а также качану кашу с куриными пупками или котлеты по-гоголивски со шпинатом и картофельным пюре.

Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com Полтавское меню Фото: prbatteries.com 1/10

Гурманы оценят жареные галушки с беконом и фирменным соусом, а также с языком и томатами.

Лучший выбор для десерта – вареники с вишней, теплым медом и сметаной.

Среди напитков стоит попробовать ассортимент домашних наливок и очень вкусный узвар.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о главных достопримечательностях Одессы. Кроме этого, мы рассказывали, как путешествия по Украине, не вставая с дивана: какие достопримечательности можно посетить онлайн.

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