Путешествия по Украине, не вставая с дивана: какие достопримечательности можно посетить онлайн

Отправляемся в дом Чехова, музей колоколов и Межигорье

Хортица онлайн. Так выглядит виртуальный путеводитель по Национальному заповеднику, на территории которого воссоздали Запорожскую Сечь. Фото: museums.authenticukraine.com.ua.

Длительные выходные — повод устроить увлекательное путешествие. Однако зачастую сил хватает лишь на посещение одного-двух мест. "Сегодня" расскажут, как открыть Украину, не выходя из дома. Итак, пока на мангале доходят шашлычки, можем отправиться в увлекательный тур и всего в два клика перенестись в "харьковский Лувр", где собрана богатая живописная коллекция, побродить по пещерам Киево-Печерской лавры и даже заглянуть за алтарь Крестовоздвиженского храма. Уже через минуту можно перенестись на остров Хортицу, где воссоздали быт запорожских казаков.

Благодаря виртуальному туру (open-ua.com) можно сэкономить время и деньги (стоимость входного билета в выходные — 120 грн) на посещении бывшей правительственной резиденции в Межигорье, которая обрела популярность после бегства пятого президента Украины Виктора Януковича. Всего за минуту можно облететь ферму с зоопарком, набережную и спа-центр, рассмотреть богатые угодья, на которых расположились известная "Хонка" и гольф-поле.

Комплексы: крепость и шесть сел на 60 гектарах

Первым делом отправляемся осматривать окрестности крупнейших городов страны. Так, на ресурсе museums.authenticukraine.com.ua/ua собраны музеи под открытым небом. В пару щелчков компьютерной мыши виртуальный турист может оказаться на юге в историческом музее "Запорожская Сечь" на острове Хортица. Здесь не только архитектура помогает воссоздать образ и дух казацкой столицы, но и собирательные образы казаков. Сам музей разделен на зоны: внутренний кош в центре и предместье, в котором расположились торговые и ремесленные объекты. Также вокруг музея разместились защитные фортификационные укрепления, которые состоят из рва и валов, деревянного частокола.

Уже через минуту можем преодолеть расстояние в сотни километров, очутившись во львовском этнопарке "Шевченковский гай". Здесь, на 60 га территории, которые едва ли можно обойти за один день, расположились 120 построек. Домики и церкви, которые условно делят на шесть небольших деревушек, иллюстрируют архитектурные особенности западных регионов Украины. Здесь можно увидеть самый старый экспонат — крестьянскую хату 1749 года постройки. В деталях можно рассмотреть кузницу, школу, лесопилку, сукновальню, водяную и ветряную мельницы, а также заглянуть внутрь деревянных хат и посмотреть, как жили и чем пользовались наши предки еще полтора века назад.

Дальше можно отправиться в Чигирин, где расположена резиденция Богдана Хмельницкого. В начале века по историческим документам здесь воссоздали копии сооружений укрепленной резиденции гетмана, въездные врата с башней, войсковую канцелярию, сокровищницу.

Чигирин. В начале века здесь воссоздали гетманский дом Богдана Хмельницкого, сокровищницу и канцелярию. Фото: museums.authenticukraine.com.ua

До недавнего времени посетить многочисленные замки и дворцы Украины можно было лишь с экскурсией, теперь же можно отправиться в тур не переступая порог дома. Один из ярчайших представителей — Дворец Потоцких во Львове (potocki-palace-lviv.virtual.ua). Возведенное в стиле бароккового классицизма трехэтажное здание до сих пор способно удивить роскошью внутреннего убранства.

Еще один объект, который стоит включить в виртуальный путеводитель, — дворцово-замковый комплекс в Подгорцах (serwer1363362.home.pl), построенный в XVII веке для гетмана Речи Посполитой Станислава Конецпольского. В замке, который окрестили "галицким Версалем", снимали некоторые сцены известного фильма "д’Артаньян и три мушкетера".

Подгорцы. Замок — декорации для киносъемок. Фото: serwer1363362.home.pl

Еще одно популярное место, о котором слышал, наверное, каждый взрослый украинец, — историко-архитектурный ансамбль в Каменце-По­доль­ском. Замковый мост, Турецкий бастион, оборонительные башни, бойницы привлекают туристов со всего мира.

Каменец-Подольский. Бастионы и бойницы. Фото: wikipedia.org

Места веры: старинные иконы и еловый сруб

В помощь туристам несколько дней назад Google презентовал в Украине ресурс, позволяющий путешествовать онлайн по деревянным церквям Карпат (churches.authenticukraine.com.ua/ua). На сайте представлено восемь объектов: четыре храма во Львовской области, по два — в Ивано-Франковской и Закарпатской.

Во время тура можно прогуляться по церкви закарпатского села Ужок. Это сакральное место в бойковском стиле возвели еще в 1745 году. Внутри деревянного сруба из еловых брусьев можно рассмотреть иконостас XVIII века и некоторые фрагменты старой резьбы. Уже через мгновение можно перенестись в городок Жолкву. Здесь, в 30 километрах от Львова, возвышается трехкупольная церковь Пресвятой Троицы. Деревянный храм в 1720-м построили на средства прихожан и королевича Константина Собеского на месте сгоревшей церкви. В храме находится пятиярусный иконостас из пяти десятков икон, написанных местными мастерами — последователями известного украинского иконописца конца XVII века Ивана Рутковича.

В столице же на виртуальную экскурсию можно отправиться в Киево-Печерскую лавру (lavra.ua/3dtour), осмотрев подземные пещеры, а можно и краем глаза взглянуть на храм Святителя Феодосия Черниговского (st-theodosius.kiev.ua/3d-tur).













Золотой фонд: полотна Пикассо и дом Чехова

После прогулок на свежем воздухе самое время отправиться на экскурсию в музеи и галереи, а любители музыки и шоу смогут изучить концертные залы и заглянуть за театральные кулисы.

Множество интересных экспонатов можно отыскать не только в столичных экспозициях, но и в музеях небольших областных центров. К примеру, можно совершить виртуальную прогулку по Луцку (open-ua.com) и посетить Музей книги в Луцком замке, где хранится двухтомный "Требник" митрополита Петра Могилы 1646 года выпуска. Здесь же можно отыскать и Музей колоколов, в котором собраны экспонаты XVII—XX веков, музей Волынской иконы, Волынский краеведческий и музей украинского войска и военной техники.

Здесь же можно заочно ознакомиться и с достопримечательностями Сум, где представлены экспозиции художественного и краеведческого музеев. Много интересного можно увидеть и во время "прогулки" по Мемориальному дому-музею Антона Чехова.

Сумы. Краеведческий музей ждет онлайн-туристов. Фото: open-ua.com

Онлайн-гиды могут удивить даже требовательную столичную публику, приоткрыв дверь в неизведанные места. Так, банкиры зовут туристов в музей денег НБУ (3dtour.ua/MoneyMuseum/).

Во время виртуального тура на сайте virtual.ua можно посетить также музеи и галереи Западной Украины. Бивни мамонтов, экспозиция земноводных и других видов животных представлены в Зоологическом музее им. Франко. А на картины современных художников можно посмотреть через экран компьютера или смартфона в галерее "Зеленая софа", которую создали специально для популяризации современного искусства.

"Зеленая софа". Львовская галерея приглашает посмотреть на работы современных художников. Фото: virtual.ua

Помимо музеев, своими виртуальными турами обзаводятся и театры. Так, на сайте Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки (rusdram.com.ua) можно без труда совершить экскурсию по основной и новой сценам, а также побывать на подмостках под крышей. Открывает виртуальные двери для гостей и Дворец "Украина" (palace-ukraine.com). В месте, где проходят самые масштабные концерты страны, можно изучить не только фойе, но также залы, и даже побывать на сцене.

Виртуальных туристов ждет и Пархомовский художественный музей им. Лунева, который окрестили "Харьковским Лувром" (museumparhomovka.com.ua). В уникальном сельском музее удалось собрать около 6000 экспонатов, среди которых есть картины Рембрандта, Поля Гогена, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Ильи Репина, Карла Брюллова, Казимира Малевича. Также в экспозиции представлены рисунки Тараса Шевченко и плакаты Владимира Маяковского. Жемчужиной коллекции там называют работы Пабло Пикассо.

Пархомовка. Шедевры "Харьковского Лувра". Фото: museumparhomovka.com.ua

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