Заплатили 160 тыс грн: "мистический" круиз по фьордам закончился бунтом на корабле
Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю"
Пассажиры на роскошном лайнере Norwegian Spirit устроили мятеж после того, как их круиз превратился в "праздник в аду". Две тысячи туристов заплатили от 1799 до 5300 фунтов стерлингов (от 54 до 160,2 тыс. грн) каждый за тур "Мистические фьорды" с экскурсиями во Франции, Амстердаме, Норвегии и Исландии. Об этом сообщает Daily Mail.
Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю". Сообщается, что судно отправилось из Саутгемптона 27 сентября, однако не пришвартовалось по плану в Гавре и Амстердаме, вероятно, из-за сильных ветров.
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Затем туристов привезли в Норвегию, но Norwegian Spirit почему-то остановился у побережья "заброшенного" города, который был закрыт для путешественников, а знаменитые фьорды можно было увидеть только на расстоянии. Но это еще не все: остановку в Рейкьявике заменили на Гринок, который находится недалеко от Глазго, однако и там пришвартоваться не удалось. Кораблю длиной в 900 футов было отказано в швартовке в понедельник утром, и капитан решил вместо этого отправиться в Белфаст.
После трех дней в море канализационная система корабля "отказала". Многие пассажиры утверждают, что еда в ресторанах испортилась. Последней каплей стало заявление американского оператора Norwegian Cruise Line, который отказался от полного возмещения потраченных пассажирами средств и предложил им 25-процентный ваучер на будущий круиз.
На видео можно увидеть сотни пассажиров, которые протестуют в большом атриуме корабля и кричат "Позор вам", "Мы хотим вернуться домой" и "Избавьте нас от этого корабля". Один из туристов потребовал: "Я хочу увидеть капитана. Он должен быть здесь".
Пассажирам удалось снять "беспорядки" на телефоны. Однако один из туристов заявил, что экипаж выключил интернет на корабле, чтобы видеозапись не попала в сеть.
8 октября после остановки в Белфасте многие пассажиры покинули судно. Они отправились обратно в Лондон.
76-тонный Norwegian Spirit предлагал гостям 17 ресторанов, в том числе стейк-хаус и японский ресторан, 12 баров и лаунджей, казино, спа-салон, театр, фитнес-центр и аквапарк для детей. Роскошные люксы стоят до 5300 фунтов стерлингов на человека и располагают гостиной, столовой и отдельной спальней, а также круглосуточными услугами дворецкого и консьержа. Цены на каюты начинаются с 1799 фунтов стерлингов за "внутренние" номера, и 2000 фунтов стерлингов за номера с видом на океан и балконом.
"Norwegian Spirit была вынуждена отменить остановку в Гринок из-за погодных условий, а также из-за задержки, вызванной уходящим кораблем ВМС, у которого была техническая неисправность", – заявил представитель Norwegian Cruise Line.
Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Также "Сегодня" сообщали, что несколько пассажиров корабля Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра.
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