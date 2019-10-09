Заплатили 160 тыс грн: "мистический" круиз по фьордам закончился бунтом на корабле

Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю"

Круиз Norwegian Spirit по фьордам закончился бунтов Фото: Depositphotos

Пассажиры на роскошном лайнере Norwegian Spirit устроили мятеж после того, как их круиз превратился в "праздник в аду". Две тысячи туристов заплатили от 1799 до 5300 фунтов стерлингов (от 54 до 160,2 тыс. грн) каждый за тур "Мистические фьорды" с экскурсиями во Франции, Амстердаме, Норвегии и Исландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Norwegian Spirit Фото: mclellanindustries.com

Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю". Сообщается, что судно отправилось из Саутгемптона 27 сентября, однако не пришвартовалось по плану в Гавре и Амстердаме, вероятно, из-за сильных ветров.

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Затем туристов привезли в Норвегию, но Norwegian Spirit почему-то остановился у побережья "заброшенного" города, который был закрыт для путешественников, а знаменитые фьорды можно было увидеть только на расстоянии. Но это еще не все: остановку в Рейкьявике заменили на Гринок, который находится недалеко от Глазго, однако и там пришвартоваться не удалось. Кораблю длиной в 900 футов было отказано в швартовке в понедельник утром, и капитан решил вместо этого отправиться в Белфаст.

Карта путешествия Norwegian Spirit Фото: Dailymail / YouTube

После трех дней в море канализационная система корабля "отказала". Многие пассажиры утверждают, что еда в ресторанах испортилась. Последней каплей стало заявление американского оператора Norwegian Cruise Line, который отказался от полного возмещения потраченных пассажирами средств и предложил им 25-процентный ваучер на будущий круиз.

Туристы скандалят с экипажем корабля Фото: mclellanindustries.com

На видео можно увидеть сотни пассажиров, которые протестуют в большом атриуме корабля и кричат "Позор вам", "Мы хотим вернуться домой" и "Избавьте нас от этого корабля". Один из туристов потребовал: "Я хочу увидеть капитана. Он должен быть здесь".

Пассажирам удалось снять "беспорядки" на телефоны. Однако один из туристов заявил, что экипаж выключил интернет на корабле, чтобы видеозапись не попала в сеть.

Люди называют круиз "адским путешествием" Фото: mclellanindustries.com

8 октября после остановки в Белфасте многие пассажиры покинули судно. Они отправились обратно в Лондон.

76-тонный Norwegian Spirit предлагал гостям 17 ресторанов, в том числе стейк-хаус и японский ресторан, 12 баров и лаунджей, казино, спа-салон, театр, фитнес-центр и аквапарк для детей. Роскошные люксы стоят до 5300 фунтов стерлингов на человека и располагают гостиной, столовой и отдельной спальней, а также круглосуточными услугами дворецкого и консьержа. Цены на каюты начинаются с 1799 фунтов стерлингов за "внутренние" номера, и 2000 фунтов стерлингов за номера с видом на океан и балконом.

"Norwegian Spirit была вынуждена отменить остановку в Гринок из-за погодных условий, а также из-за задержки, вызванной уходящим кораблем ВМС, у которого была техническая неисправность", – заявил представитель Norwegian Cruise Line.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Также "Сегодня" сообщали, что несколько пассажиров корабля Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра.

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