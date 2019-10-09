Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заплатили 160 тыс грн: "мистический" круиз по фьордам закончился бунтом на корабле

Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю"

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:49
Круиз Norwegian Spirit по фьордам закончился бунтов
Круиз Norwegian Spirit по фьордам закончился бунтов
Фото: Depositphotos

Пассажиры на роскошном лайнере Norwegian Spirit устроили мятеж после того, как их круиз превратился в "праздник в аду". Две тысячи туристов заплатили от 1799 до 5300 фунтов стерлингов (от 54 до 160,2 тыс. грн) каждый за тур "Мистические фьорды" с экскурсиями во Франции, Амстердаме, Норвегии и Исландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Norwegian Spirit
Norwegian Spirit
Фото: mclellanindustries.com

Пассажиры лайнера описали двухнедельный круиз как "худшее путешествие за всю историю". Сообщается, что судно отправилось из Саутгемптона 27 сентября, однако не пришвартовалось по плану в Гавре и Амстердаме, вероятно, из-за сильных ветров.

Смотрите видео: как работают украинцы на круизных лайнерах за границей

Затем туристов привезли в Норвегию, но Norwegian Spirit почему-то остановился у побережья "заброшенного" города, который был закрыт для путешественников, а знаменитые фьорды можно было увидеть только на расстоянии. Но это еще не все: остановку в Рейкьявике заменили на Гринок, который находится недалеко от Глазго, однако и там пришвартоваться не удалось. Кораблю длиной в 900 футов было отказано в швартовке в понедельник утром, и капитан решил вместо этого отправиться в Белфаст.

Карта путешествия Norwegian Spirit
Карта путешествия Norwegian Spirit
Фото: Dailymail / YouTube

После трех дней в море канализационная система корабля "отказала". Многие пассажиры утверждают, что еда в ресторанах испортилась. Последней каплей стало заявление американского оператора Norwegian Cruise Line, который отказался от полного возмещения потраченных пассажирами средств и предложил им 25-процентный ваучер на будущий круиз.

Туристы скандалят с экипажем корабля
Туристы скандалят с экипажем корабля
Фото: mclellanindustries.com

На видео можно увидеть сотни пассажиров, которые протестуют в большом атриуме корабля и кричат "Позор вам", "Мы хотим вернуться домой" и "Избавьте нас от этого корабля". Один из туристов потребовал: "Я хочу увидеть капитана. Он должен быть здесь".

Пассажирам удалось снять "беспорядки" на телефоны. Однако один из туристов заявил, что экипаж выключил интернет на корабле, чтобы видеозапись не попала в сеть.

Люди называют круиз "адским путешествием"
Люди называют круиз "адским путешествием"
Фото: mclellanindustries.com

8 октября после остановки в Белфасте многие пассажиры покинули судно. Они отправились обратно в Лондон.

76-тонный Norwegian Spirit предлагал гостям 17 ресторанов, в том числе стейк-хаус и японский ресторан, 12 баров и лаунджей, казино, спа-салон, театр, фитнес-центр и аквапарк для детей. Роскошные люксы стоят до 5300 фунтов стерлингов на человека и располагают гостиной, столовой и отдельной спальней, а также круглосуточными услугами дворецкого и консьержа. Цены на каюты начинаются с 1799 фунтов стерлингов за "внутренние" номера, и 2000 фунтов стерлингов за номера с видом на океан и балконом.

"Norwegian Spirit была вынуждена отменить остановку в Гринок из-за погодных условий, а также из-за задержки, вызванной уходящим кораблем ВМС, у которого была техническая неисправность", – заявил представитель Norwegian Cruise Line.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пассажиры круизного лайнера Carnival Fantasy в своей каюте обнаружили скрытую камеру, направленную на их кровать. Также "Сегодня" сообщали, что несколько пассажиров корабля Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Спасатели поднимают затонувший круизер со дна Дуная В Канаде столкнулись два морских круизных лайнера В порту Нидерландов столкнулись корабли: есть пострадавшие "Титаник-2" отправится в путешествие: названа дата исторического круиза
туризм видео корабль скандал путешествия лайнер круиз
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Шоптенко похудела на 18 кг и рассказала, как ей это удалось
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов

Популярные статьи

Вчера, 16:03Шоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

Вчера, 11:03Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

Вчера, 10:49Fun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Вчера, 04:53Fun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

7 октябряFun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

7 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

7 октябряFun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Жіночі гормони: симптоми нестачі естрогену і можливі причини
Жіночі гормони: симптоми нестачі естрогену і можливі причини
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
15 кулінарних лайфхаків, які допоможуть тобі на кухні
15 кулінарних лайфхаків, які допоможуть тобі на кухні
Как Валентина Рубцова похудела после родов на 20 кг
Как Валентина Рубцова похудела после родов на 20 кг