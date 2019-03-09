7:5 в пользу свадьбы: как штамп в паспорте влияет на здоровье мужчины и женщины

Плохой брак забирает два года жизни, хороший — укрепляет сердце

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Несколько лет назад американский журнал Science сравнивал вред одиночества с разрушительным влиянием на организм курения или "плохого" холестерина. Мол, для здоровья однозначно лучше связать себя узами брака. Но далеко не все ученые разделяют свадебный оптимизм. Итак, как же отражается на женском и мужском самочувствии штамп в паспорте?

Позитив для нее

Больничные реже

О связи между обручальным кольцом на пальце и прочностью иммунитета недавно заявил Дженис Кайколт-Глейзер, профессор психиатрии и психологии медицинского колледжа университета штата Огайо. Ученый муж сравнивал работу иммунной системы сорока замужних и сорока разведенных женщин. В отличие от одиноких, к семейным реже цеплялся грипп и другие вирусы, они быстрее выздоравливали и вообще более оптимистично смотрели на жизнь. Но что характерно: реже болели жены мужей, взявших на себя роль лидера и добытчика. Связь между браком и крепким иммунитетом не подтвердилась у женщин, игравших в семье мужскую роль.

Стрессов меньше

Когда новости не радуют позитивом и на работе нервотрепка, даже слегка поднадоевший, но родной, участливый муж вечером дома на кухне — лучший антидепрессант. Поддержка мужского плеча снижает уровень стресса, поэтому замужние женщины меньше нервничают по сравнению с одинокими. К такому выводу пришли психологи Вирджинского университета (США).

Сердце крепче

Почему семейные дамы реже одиноких попадают в больницу с диагнозом "гипертония" или "ишемия", вычислили кардиологи из университетов Питсбурга и Сан-Диего (США). Тринадцать лет изо дня в день они наблюдали за состоянием здоровья нескольких тысяч женщин и выяснили: брак делает жизнь разнообразнее и активнее, снижает количество поводов замыкаться в себе и смаковать проблемы. А это очень важные условия сохранения здоровья. Впрочем, ученые делают оговорку: правило работает в случае, если брак гармоничный. Чтобы укрепить свое сердце и прожить дольше, Николай Ахаладзе, д. мед. наук, профессор Института геронтологии НАМНУ, рекомендует не оставаться в одиночестве после сорока. Развод или потеря мужа в этом возрасте сокращает шансы дожить до шестидесяти, поэтому тем, кому за сорок, важно создать новый союз.

Негатив для нее

Сон тревожней

Храпящих мужчин, по статистике, в два раза больше, чем женщин. Ночные трели храпунов воруют у их жен около трех часов ночного сна. "В итоге будут накапливаться переутомление, раздражение, могут даже возникнуть проблемы с сердцем", — уверен кардиолог Николай Колесник.

Жизнь короче

Не каждый брак способен продлить жизнь. Счастливый и благополучный — да. Но если семья не может похвастаться высокими доходами и женщине приходится работать на два фронта — пополнять семейный бюджет и выполнять всю работу по дому — замужество отнимает в среднем 1,5—2 года жизни, а то и больше. Таковы итоги наблюдений исследователей Массачусетского университета. Еще более неутешительные прогнозы в неравных браках, где муж гораздо моложе жены. Немецкий Институт демографии имени Макса Планка приводит такую статистику: если жена старше мужа на 7—9 лет, риск ранней смерти для нее (по сравнению с супругами-сверстниками) повышается на 20%! В чем причина? "Видимо, в хроническом стрессе из-за страха утратить привлекательность в глазах молодого мужа", — считает Анна Валенса, психолог, руководитель киевского Центра развития мужчины и женщины.

Талия шире

Независимо от того, счастливый брак или нет, когда отношения дают трещину, женщина часто начинает искать утешение в еде. Но и благополучный союз не страхует от ожирения! "Даже при гармоничных отношениях индекс массы тела повышается минимум на полкило в год", — делится результатами своего исследования доктор Андреа Мельцер из Южного методистского университета в Далласе. "У людей, довольных своим браком, часто пропадает стимул следить за фигурой. Спутник жизни найден, можно расслабиться, диеты, тренажеры отходят на второй план", — объясняет Анна Валенса.

Позитив для него

Жизнь дольше

Холостяки умирают в среднем на 7 лет раньше, чем их женатые ровесники. "После свадьбы мужчины остепеняются, меньше рискуют по пустякам, реже прыгают на тросе с мостов и водят машины подшофе. Многие расстаются с вредными привычками, начинают под контролем жен следить за здоровьем и регулярно посещать врачей", — говорит Анна Валенса. Поэтому и риск инсультов у женатых на 64% ниже, чем у холостых, подсчитали кардиологи Тель-Авивского университета.

Общения больше

По наблюдениям психолога Анны Валенсы, мужчины после свадьбы приобретают больше друзей, чем их жены (социализация — мощный допинг, укрепляющий здоровье). Женщины, как правило, более охотно делятся своей компанией с мужем, затаскивают на встречи и вечеринки, тогда как мужчины не слишком стремятся вводить спутницу в свой мужской круг.

Негатив для него

Прощай, стройность!

За девять месяцев беременности жены муж в среднем полнеет на 6,3 килограмма. Таков результат исследований британской компании маркетинговых исследований Onepoll, опросившей пять тысяч молодых отцов-соотечественников. Причины своих расплывшихся форм папы объясняют так: 25% едят больше, чтобы поддержать свою супругу; 41% опрошенных винят в лишнем весе ломящийся от продуктов холодильник: как тут удержаться от соблазна. У остальных живот якобы вырастает от нервов и частых перекусов.

Давление скачет

Если брак не заладился, проблемы с сердцем грозят обоим супругам. "Если муж и жена хронически раздражают друг друга, им стоит встречаться как можно реже, — считает Бриан Бейкер, врач-психиатр из университета в Торонто. — Протестировав несколько сотен несчастливых в браке пар, мы обнаружили: после пятнадцати минут общения давление у обоих резко шло вверх и приходило в норму, только когда муж и жена расходились по разным комнатам. В благополучных браках ситуация меняется с точностью до наоборот: стенки сосудов сердца у любящих друг друга жен и мужей гораздо тоньше, чем у людей, недовольных своим союзом". "Тонкие стенки сосудов — признак здоровья сердца, тогда как их утолщение говорит о повышенном давлении и гипертонии", — объясняет кардиолог Николай Колесник.

Как видим, выиграет самочувствие или пострадает зависит не от штампа в паспорте, а от качества отношений. Здоровье однозначно будет крепче, если связывать себя узами брака не для профилактики болезней, а просто по любви.

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