Американка три недели не выходила из дома, но заразилась коронавирусом

Вероятно, она подхватила вирус от волонтера, которая приносила еду

Американка Рейчел Браммерт из Северной Каролины не выходила из дому с середины марта. Даже с мужем они жили в разных комнатах. Решение о жесткой самоизоляции женщина приняла из-за серьезного аутоиммунного заболевания, которым она страдает. Но на прошлой неделе она почувствовала себя плохо, поднялась температура, появилась головная боль, кашель и проблемы с дыханием, сообщает телеканал WCNC. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции.

На данный момент Рейчел проходит лечение дома под наблюдением врача, но при малейшем ухудшении самочувствия ее направят в больницу.

Американка заразилась коронавирусом не выходя из дома Фото: freepik.com

"Я никогда не ощущала ничего подобного. У меня был грипп. Это не грипп. Это совсем другой монстр", – прокомментировала свое состояние Рейчел.

Скорее всего, американка заразилась через женщину-волонтера, которая была больна, но не знала об этом. Причем прямого контакта у них не было! Волонтер приносила пакеты с продуктами и оставляла их на крыльце. Рейчел вспоминает, что забирала пакеты без перчаток. И это, как она думает, было ее главной ошибкой. Ведь даже почту она открывала в перчатках.

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Независимо от источника инфекции, Рейчел говорит, что ее диагноз – еще одно напоминание, что COVID-19 легко заполучить, но трудно отследить источник заражения.

Напомним, ранее мы писали о наблюдениях испанского врача, которая считает, что коты и кошки помогают своим хозяевам выработать иммунитет к коронавирусной инфекции.

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